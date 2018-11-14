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устанавливается местонахождение Ливадиной Анны Леонидовны

15.11.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается местонахождение Ливадиной Анны Леонидовны, 04.07.1977г.р., жительницы г.Бреста, которая 05.11.2018 ушла из дома и местонахождениее ее неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост 175см, телосложение худощавое, волос черный, чуть ниже плеч.

Была одета: черная длинная юбка, бледно-желтая короткая куртка, на голове зеленый шерстяной берет. При себе была сумка серого цвета.

Просьба граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Ливадиной А.Л. сообщить об этом по телефонам 479132, 8029 7910078, 8029 5277689 либо по телефону 102.

 
Теги: Брест
 
 
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ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается местонахождение Ливадиной Анны Леонидовны, 04.07.1977г.р., жительницы г.Бреста, которая 05.11.2018 ушла из...
 
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