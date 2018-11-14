Регистраторы переписи-2019 ходят по Бресту с планшетами

Регистраторы уже неделю обходят свои участки, обследуя все жилые и нежилые дома. Их на улицах Бреста, с планшетами наперевес, видели многие. Как практически это делается, расскажем на примере одного из участков.



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Ноябрьское утро 9 было туманным, сквозь туман виднелся знак городской черты Бреста, по дороге на Каменицу-Жировецкую машины ехали с включёнными фарами. Именно с этого уголка города начала рабочий день Елена Мицкович. У неё на плече сумка с логотипом переписи, в левой руке планшет. Введён пароль, на экране появилась карта участка №10, точечкой светится местонахождение. Это позволяет точно определить, где находишься, и найти нужную улицу.



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Потом следует звонок на «зелёный номер» диспетчеру о начале работы — и регистрация началась. Хоть туман и густ, сквозь него проглядывает надпись на доме: Журавецкая, 1. С этим зданием всё однозначно: оно жилое, с аншлагом. После сверки реквизитов дома касанием пальца оранжевая точка превращается в зелёную. А дальше предстоит идти в глубину частной застройки, где не всё так однозначно. Как потом оказалось, непросто было с поисками улицы Надежды.

Этот район города отдалён от близлежащей Ковалёвки, на вопрос, как добирались, Елена Мицкович отвечает: «Благодаря указанию горисполкома, водители маршруток подвозят, спасибо 1, 10 и 19 маршрутам, а вот кондуктор 50 автобуса сказал, что ничего не знает, пришлось выйти.



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Мы попросили показать, что есть ещё в сумке регистратора. Там оказались фонарик и свисток. На вопрос, понадобился ли он, чтобы отгонять собак, регистратор ответила: «Ещё нет. Возле одного дома набросилась собачка, но она была крохотная». У Елены была с собой пачка листовок с напоминанием о необходимости регистрировать животных, она пояснила: «На время проведения регистрации мы освобождены от исполнения должностных обязанностей. Но, поскольку этот район находится в зоне ответственности нашего ЖЭСа, если я вижу, что на придомовой территории живёт собака, опускаю в почтовый ящик такое напоминание».