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Регистраторы переписи-2019 ходят по Бресту с планшетами
15.11.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Регистраторы уже неделю обходят свои участки, обследуя все жилые и нежилые дома. Их на улицах Бреста, с планшетами наперевес, видели многие. Как практически это делается, расскажем на примере одного из участков.
Ноябрьское утро 9 было туманным, сквозь туман виднелся знак городской черты Бреста, по дороге на Каменицу-Жировецкую машины ехали с включёнными фарами. Именно с этого уголка города начала рабочий день Елена Мицкович. У неё на плече сумка с логотипом переписи, в левой руке планшет. Введён пароль, на экране появилась карта участка №10, точечкой светится местонахождение. Это позволяет точно определить, где находишься, и найти нужную улицу.
Этот район города отдалён от близлежащей Ковалёвки, на вопрос, как добирались, Елена Мицкович отвечает: «Благодаря указанию горисполкома, водители маршруток подвозят, спасибо 1, 10 и 19 маршрутам, а вот кондуктор 50 автобуса сказал, что ничего не знает, пришлось выйти.
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Регистраторы уже неделю обходят свои участки, обследуя все жилые и нежилые дома. Их на улицах Бреста, с планшетами наперевес, видели многие. Как практически это...
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