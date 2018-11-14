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Серые в интернете: волков пометили GPS-ошейниками и за ними можно следить

15.11.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» в рамках научных исследований пометила на территории заказников «Старый Жаден» и «Ольманские болота» GPS-ошейниками двух волков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60635.php

Серые в интернете: волков пометили GPS-ошейниками и за ними можно следить

АПБ – крупнейшая природоохранная организация Беларуси и уже три года изучает белорусских волков при поддержке Франкфуртского зоологического общества (Германия). За ходом исследования можно следить в «Волчьем блоге» на сайте vouk.by. Напомним, сайт получил недавно второе место среди самых полезных сайтов байнета.

В прошлом сезоне посетители «Волчьего блога» могли понаблюдать за жизнью и повадками пятерых хищников. От GPS-ошейников, надетых на волков, исследователи получают сигналы о местонахождении героев проекта и наносят точки с их координатами на интерактивную карту. Любой желающий прикоснуться к миру дикой природы может не только отслеживать перемещения волков, но и узнавать самые интересные и необычные истории из их жизни. Наприер, в прошлом сезоне некоторые волки мигрировали в Украину и Польшу, создали там семьи.

Координатор программ Франкфуртского зоологического общества Виктор Фенчук:

«Мы рады возможности расширить программу мечения волков в Беларуси и включить в неё территории в Припятском Полесье – одном из наиболее диких уголков нашей страны. Эти работы важны для понимания места волка в жизни дикой природы на Ольманских болотах и помогут выстроить сбалансированный подход к охране и управлению этой уникальной территорией».

В этом году планируется «подключить» к проекту ещё пятерых волков – трех из Припятского Полесья и двух из Беловежской пущи. Полученные в ходе исследований сведения не только помогут человеку понять природу волка, изучить повадки и осознать его место в экосистеме дикой природы, но и избавиться от стереотипного отношения к серому лесному соседу.

 
 
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Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» в рамках научных исследований пометила на территории заказников «Старый Жаден» и «Ольманские болота»...
 
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