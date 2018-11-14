Команды из пяти стран выступят на турнире по синхронному плаванию в Бресте

Третий международный турнир по синхронному плаванию "Золотая осень" пройдет в Бресте 17-19 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший тренер Бреста по синхронному плаванию Любовь Махонина.



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Соревнования примет Дворец водных видов спорта. За награды поборются около 200 спортсменов. Они выступят в двух возрастных категориях: 13-15 лет, 12 лет и младше. Свое мастерство покажут команды из Минска и Бреста. Многочисленным представительство будет у России: заявились участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Балаково, Чехова и Ханты-Мансийска. Также ожидается приезд дружин из Сербии, Израиля и Грузии.

Первый день турнира посвящен произвольной программе, которая включает выступления дуэтов, микст-дуэтов и групп. На 18 ноября запланирована обязательная программа. Ее выполнят все участники, судьям они должны продемонстрировать владение техникой. В завершающий день соревнований будут исполнены соло, также выступят комбинированные группы.



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"Международный статус соревнования приобрели в прошлом году. Их география расширяется. Впервые в нашем турнире примут участие команды из Сербии, Израиля и Грузии. Также добавился новый вид - микст-дуэт, - отметила Любовь Махонина. - Подобные мероприятия способствуют повышению интереса к синхронному плаванию. В Бресте увеличивается набор в группы, в том числе приходят заниматься мальчики".

Организаторы позаботились также о культурной программе для участников. Им предложат обзорную экскурсию по городу, в Брестскую крепость, поездку в Беловежскую пущу.

Организатором "Золотой осени" выступает Брестское городское общественное объединение "Федерация синхронного плавания" при поддержке управления спорта и туризма облисполкома, областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта.