ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 500 студентов и учащихся соберутся в Бресте на профсоюзном форуме

15.11.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Более 500 студентов и учащихся лицеев и колледжей Брестской области примут участие в мероприятиях молодежного профсоюзного форума "Студенческая осень", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного объединения профсоюзов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60633.php

Более 500 студентов и учащихся соберутся в Бресте на профсоюзном форуме

На площади Церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" сегодня соберутся представители четырех региональных вузов и около сорока учреждений среднего специального и профессионально-технического образования области. Молодежные делегации возложат цветы к Вечному огню мемориала.

Программу форума продолжит семинар-совещание, который пройдет на базе Брестского государственного технического университета. Во время дискуссионной площадки планируется обсудить вопросы социального партнерства, коллективно-договорных отношений, роль профсоюзных комитетов в деятельности учреждений образования. Участие в разговоре примут представители местных органов власти, профсоюзных организаций, учебных заведений. Во время форума в рамках специального проекта "Университетская среда" развернется выставка профориентационной, имиджевой продукции и СМИ учреждений высшего образования региона.

Большее внимание будет уделено обучению профсоюзных активистов. Практические аспекты деятельности первичных профсоюзных организаций участники мероприятия обсудят на примере крупнейших предприятий областного центра. В частности, запланировано посещение ОАО "Берестейский пекарь", Брестского мясокомбината.

Завершающим аккордом форума станет гала-концерт "Мой вуз - моя малая родина", который пройдет в областном Дворце культуры профсоюзов с участием лучших вузовских коллективов и исполнителей. Состоится награждение лауреатов стипендий ФПБ.

Организатором молодежного форума "Студенческая осень" выступает Федерация профсоюзов Беларуси при поддержке Министерства образования. Профсоюзный студенческий фест проводится в третий раз. В этом году он расширил свой формат за счет мероприятий в регионах.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 500 студентов и учащихся лицеев и колледжей Брестской области примут участие в мероприятиях молодежного профсоюзного форума "Студенческая осень", сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Борисовский район. «БелДЖИ», БАТЭ, Брилевское поле…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика