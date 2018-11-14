На ул. Красногвардейской в Бресте водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия

14.11.2018 в ОДС ГАИ УВД поступило сообщение из УЗ "Брестская городская больница СМП" о трм, что к ним за помощью обратилась женщина, пострадавшая в ДТП.



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В ходе проверки установлено, что 14.11.2018 около 11:50 часов неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по проезжей части прилегающей территории от магазина «Червонец», расположенного по адресу: г.Брест, ул.Красногвардейская, дом 2, в направлении проезжей части ул.Красногвардейской.

На перекрестке с проезжей частью ул.Красногвардейской, выполняя маневр левого поворота, водитель совершил наезд на 66-летнюю женщину, местную жительницу, которая переходила проезжую часть ул.Красногвардейской по линии тротуара, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила травмы и госпитализирована в УЗ "Брестская городская больница СМП".

Водитель оставил место ДТП. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками БДПС ГАИ УВД был установлен водитель, совершивший наезд. Им оказался, 34-летний житель г.Жабинка, на автомобиле марки "Ивеко". Как пояснил водитель, уехал он с места ДТП, так как женщина пояснила, что хорошо себя чувствует и претензий к нему не имеет.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что покидать место ДТП его участники не имеют права! Об этом прямо указано в подпункте 31.4 ПДД , согласно которой, водитель, участвовавший в ДТП обязан записать фамилии и адреса очевидцев дорожно-транспортного происшествия, сообщить о случившемся в милицию и ожидать прибытия сотрудников ГАИ . «Административная цена» такого оставления места ДТП – это ответственность по части 2 статьи 18.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами в виде штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин (122.5-612.5 рублей) с лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет либо без лишения.

Попавший в аварию водитель вправе покинуть место ДТП, если пострадавшие нуждаются в экстренной медицинской помощи, а отправить их в больницу на «скорой» или попутном транспорте нет возможности (п. 31.3 ПДД). Тогда водитель сам должен доставить пострадавшего в ближайшую больницу. Но при этом водителю необходимо предварительно в присутствии свидетелей зафиксировать положение транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию, а также следы торможения. В дальнейшем это поможет полному и объективному расследованию причин происшествия. Далее необходимо записать фамилии и адреса очевидцев ДТП, сообщить о происшествии в милицию и, вернувшись на место ДТП, ожидать приезда сотрудников ГАИ (пункт 31.4 ПДД).

Соблюдайте Правила дорожного движения!