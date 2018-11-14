ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На ул. Красногвардейской в Бресте водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия

15.11.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

14.11.2018 в ОДС ГАИ УВД поступило сообщение из УЗ "Брестская городская больница СМП" о трм, что к ним за помощью обратилась женщина, пострадавшая в ДТП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60632.php

На ул. Красногвардейской в Бресте водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия

В ходе проверки установлено, что 14.11.2018 около 11:50 часов неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по проезжей части прилегающей территории от магазина «Червонец», расположенного по адресу: г.Брест, ул.Красногвардейская, дом 2, в направлении проезжей части ул.Красногвардейской.

На перекрестке с проезжей частью ул.Красногвардейской, выполняя маневр левого поворота, водитель совершил наезд на 66-летнюю женщину, местную жительницу, которая переходила проезжую часть ул.Красногвардейской по линии тротуара, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила травмы и госпитализирована в УЗ "Брестская городская больница СМП".

Водитель оставил место ДТП. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками БДПС ГАИ УВД был установлен водитель, совершивший наезд. Им оказался, 34-летний житель г.Жабинка, на автомобиле марки "Ивеко". Как пояснил водитель, уехал он с места ДТП, так как женщина пояснила, что хорошо себя чувствует и претензий к нему не имеет.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что покидать место ДТП его участники не имеют права! Об этом прямо указано в подпункте 31.4 ПДД, согласно которой, водитель, участвовавший в ДТП обязан записать фамилии и адреса очевидцев дорожно-транспортного происшествия, сообщить о случившемся в милицию и ожидать прибытия сотрудников ГАИ. «Административная цена» такого оставления места ДТП – это ответственность по части 2 статьи 18.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами в виде штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин (122.5-612.5 рублей) с лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет либо без лишения.

Попавший в аварию водитель вправе покинуть место ДТП, если пострадавшие нуждаются в экстренной медицинской помощи, а отправить их в больницу на «скорой» или попутном транспорте нет возможности (п. 31.3 ПДД). Тогда водитель сам должен доставить пострадавшего в ближайшую больницу. Но при этом водителю необходимо предварительно в присутствии свидетелей зафиксировать положение транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию, а также следы торможения. В дальнейшем это поможет полному и объективному расследованию причин происшествия. Далее необходимо записать фамилии и адреса очевидцев ДТП, сообщить о происшествии в милицию и, вернувшись на место ДТП, ожидать приезда сотрудников ГАИ (пункт 31.4 ПДД).

Соблюдайте Правила дорожного движения!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14.11.2018 в ОДС ГАИ УВД поступило сообщение из УЗ "Брестская городская больница СМП" о трм, что к ним за помощью обратилась женщина, пострадавшая в ДТП. В ходе проверки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Борисовский район. «БелДЖИ», БАТЭ, Брилевское поле…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика