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Бизнес-история из Бреста: сколько можно заработать на вареной кукурузе в глубинке?

15.11.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Этот рассказ — от Антона из Бреста: «Сегодня, после ряда неудач в различных проектах я осмысленно подхожу к выбору дела, не отдаюсь эмоциям. Тогда я хотел зарабатывать и, увидев идею с кукурузой, сразу подумал: „Так, у нас в Бресте такой темы нет. Да и кукурузу я очень люблю. Почему бы не попробовать?“»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60631.php

Бизнес-история из Бреста: сколько можно заработать на вареной кукурузе в глубинке?

Всем привет! Меня зовут Антон, мне 21, живу в городе Бресте. Я всегда пытался зарабатывать сам и не сидеть у родителей на шее. В 16 начал заниматься прямыми продажами. Продавал духи всем своим знакомым, родственникам и друзьям.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60631.php

Бизнес-история из Бреста: сколько можно заработать на вареной кукурузе в глубинке?

Затем был опыт продажи наклеек на 9 Мая. Хайповая тема, которую я решил не обходить стороной. После позитивного опыта с наклейками я наткнулся на блог в «ВК», где парень продавал бизнес-кейс «Как заработать $1000 на продаже вареной кукурузы?».

Оплатил кейс. В нем была инструкция, как сделать тележку, какие документы нужны для оформления точки, где заказывать кукурузу и прочие рекомендации по работе.

Иду в исполком, а там говорят…

Честно скажу, я был в предвкушении. Чувствовал себя шестилетним ребенком, которому купили новую игрушку. С большим азартом и ажиотажем готовился к открытию, но все мои мечты разбились об Ольгу Петровну (имена изменены. — Прим. Onliner), сотрудницу исполкома.

Зайдя в горисполком и рассказав ей о своих намерениях, я получил равнодушие и волну отказа: мол, таких, как ты, каждый день приходит по несколько человек, а в документах четко прописано, что без заключения санэпидемстанции работать нельзя.

Иллюзий по поводу санэпидемстанции я не питал. Но не сдавался. И, как самый отважный зеленый огурец, пошел в эту структуру, чтобы получить наконец разрешение. На консультации со специалистом я понял: чтобы поставить на улице тележку и продавать кукурузу, нужно открывать чуть ли не свой ресторан. Главной проблемой было отдельное спецпомещение для хранения оборудования и продукции. То есть еще какая-то аренда поверх всех расходов.

В этот момент я фактически обиделся на все и решил взять паузу. Как так? В Минске мой товарищ продает кукурузу без согласований и разрешений (с его слов, это так и было), а в Бресте столько геморроя.

Через месяц я решил попытать удачу снова. Иду к Ольге Петровне.

Не знаю, как так случилось, но точно боги были на моей стороне. Петровна оказалась в отпуске, а вместо нее был другой сотрудник. Ситуация сложилась так, что мне удалось получить от него отмашку: мол, давай, только смотри аккуратно, чтобы все было гладко.

Довольный, я вылетел из горисполкома с заветной бумагой в руках на разрешение торговли горячей кукурузой. Таким образом случайность помогла мне начать свой путь предпринимателя и обойти систему.

Далее я открыл ИП (все очень просто) и, как студент очного отделения, освободился от уплаты ФСЗН.

Настало время заказать первую партию кукурузы и открываться.

Боялся двух вещей: налоговой и санстанции

Ранее я проходил много тренингов и обучений, не раз слыша мысль: важно начать, пусть твое дело на старте не будет идеальным, но по ходу работы ты будешь совершенствоваться и сделаешь все очень круто.

Помню, когда открывал ИП, договаривался на место под тележку (она полностью обошлась мне в $700) и заказывал первую партию товара (из Минска) — чувствовал себя настоящим Биг Боссом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60631.php

Бизнес-история из Бреста: сколько можно заработать на вареной кукурузе в глубинке?
 Бизнес-история из Бреста: сколько можно заработать на вареной кукурузе в глубинке?

Признаюсь, что у меня было много «косяков». Поначалу работал с друзьями. Друзья помогали и стояли вместо меня, пока я завершал все бюрократические вопросы.

Очень боялся, что завтра придет санэпидемстанция или налоговая. Дадут штраф и закроют мою кукурузню.

Каждый рабочий день, когда мне говорили, что проверок не было, я выдыхал с легкостью. Как оказалось позже, переживал напрасно.

Я начал работать в самом конце сезона и успел поднять $500. Твердо решил: следующим летом нужно будет работать.

Заработок в $500 — мне срывало крышу

Всю зиму я думал, как расшириться и зарабатывать еще больше. $500 за месяц для второкурсника, причем я не работал сам, а привлек продавцов, — срывало крышу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60631.php

Бизнес-история из Бреста: сколько можно заработать на вареной кукурузе в глубинке?

Хорошо помню, как осенью мне позвонили с неизвестного номера: «Антон Владимирович? Это из райисполкома, по поводу вашей кукурузы. Не могли бы вы подъехать к нам для разговора?» В голове мысль: все, приехали, «кина не будет».

Собираю документы. Еду. Внутри страх неизвестности, но понимаю, что в целом никому и ничего плохого не сделал. Более-менее уверенно захожу в кабинет. Знакомлюсь. Мне с порога:

— Твоя кукуруза?

— Моя.

— Здорово это ты придумал! Красиво выглядит, и продавцы у тебя аккуратные. А разрешение санстанции есть?

— Нет, — отвечаю и рассказываю историю про Ольгу Петровну.

Наступает переломный момент. Райисполком говорит:

— Не знаю даже, что с тобой делать. По-хорошему нужно тебя закрыть, но мы хотим, чтобы кто-то продавал вареную кукурузу в городе красиво, а не как эти нелегалы, из пакетов и кастрюль. Тем более на главной улице.

Делает отмашку рукой и говорит: «Ладно, если что, говори, что я дал разрешение на торговлю. Но вопрос с санэпидемстанцией закрой». Подписывает разрешение, ставит печать.

Я прощаюсь, благодарю за помощь и выхожу. В тот момент я убедился лично, что не всегда государство хочет вставить палки в колеса малому бизнесу. Есть сильные люди в госструктурах, которые намерены помогать молодым и амбициозным.

26 февраля вступил в силу декрет №7, в котором сделали послабления для многих видов бизнеса, включая точки выездного общепита. Таким образом, получать разрешение от санстанции больше не было необходимо.

Кукурузные места город выставил на аукцион

1 апреля, открываю точку (субаренда у частника) с кукурузой в центре Бреста. Начинается сезон, я вовсю готовлюсь. Плюс город выставил два места под вареную кукурузу на аукцион.

В аукционе нет ничего сложного. Если вы хотите поучаствовать в борьбе за право владения каким-либо участком на длительный срок, вам нужно посетить городской центр недвижимости. Уточнить, какие места город будет выставлять на торги в ближайшее время. Взять с собой свидетельство ИП, заплатить 2 рубля за участие и написать заявление. Вам скажут, во сколько, где и когда пройдет аукцион.

Прихожу в нужный день в здание, собирается большая толпа людей. Подписываю бумагу о том, что явился и ознакомлен с условиями аукциона. Получаю две таблички.

Проходим в зал. В комиссии сидят семь человек и ведущий, который называет суммы и стучит молотком. Когда очередь дошла до меня, то сердце начало биться гораздо чаще, ладошки вспотели. Очень волновался: как-никак первый раз.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60631.php

Бизнес-история из Бреста: сколько можно заработать на вареной кукурузе в глубинке?

Одно место, наименее интересное для меня, отпустил фактически сразу. Цена поднялась выше приемлемой.

А вот за второе была настоящая борьба. Цена лота стартовала от базовой величины. В начале за место боролись четыре человека, потом осталось два. Я выиграл его за 600 рублей (плюс 200 — затраты за проведение аукциона).

Тут я почувствовал себя еще увереннее: свое место в городе, все дела. Биг Босс в квадрате!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60631.php

Бизнес-история из Бреста: сколько можно заработать на вареной кукурузе в глубинке?

Весна — набухают почки и растет заработок

Весна, у меня уже работают две точки, заработок перевалил за $700 в месяц чистыми. Понимаю, что для серьезного заработка нужно ездить на крупные фестивали, дни города и так далее. Беру в долг у родителей $2 тыс., докладываю свои и покупаю два аппарата: фризер для мягкого мороженого и аппарат для производства фруктового льда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60631.php

Бизнес-история из Бреста: сколько можно заработать на вареной кукурузе в глубинке?

В результате упаковываю полноценную выездную точку. И начинаю работать.

Конечно, мне помогала вся семья: с отцом и сестрой мы ездили на выезды, а мама следила за точками в Бресте, пока меня не было. Сам бы я точно не справился.

Первый наш выезд был в Кобрин в День защиты детей, если не ошибаюсь. Я переживал на протяжении всех двух дней торговли: все ли продадим, все ли хорошо с документами и прочее.

Выезд не вышел комом, как это обычно бывает. За два дня я заработал половину дохода двух брестских точек. Для меня это было что-то невероятное и космическое. Мне 20, а я зарабатываю за месяц больше своих родителей вместе взятых.

Далее было три месяца плодотворной работы. С семьей мы объездили всю Брестскую область, раз были в Гомельской и почти приехали к Минску. В июне торговали в Дудутках на фестивале фольклорной музыки. 350 километров пути в одну сторону, два дня торговли — и мы с трудом вышли в ноль — наши худшие гастроли.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60631.php

Бизнес-история из Бреста: сколько можно заработать на вареной кукурузе в глубинке?

Не так страшны проверки

За три месяца работы я получил колоссальный опыт, десятки бессонных ночей, мы проехали тысячи километров и заработали тысячи долларов.

Да и повидал я всякого. Были у меня споры с соседями по точке в Бресте, как-то раз украли крышку от пароварки, а по пути в Солигорск у нас на прицепе даже отвалилось колесо.

Уже в процессе работы я понял, что не стоит так бояться санстанцию и налоговую. У нас не раз были проверки, но так как все чисто, аккуратно и с соблюдением норм, то вопросов никаких не возникало. Да, у нас были свои «косяки», но проверяющие тоже люди, поэтому они делали замечание и настоятельно рекомендовали исправить. А может, на руку играл мой юный возраст, я не знаю.

В общем, не так страшен черт, как его малюют. В любом случае на первый раз точно дадут замечание, если нарушение не критичное. Проверено.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60631.php

Бизнес-история из Бреста: сколько можно заработать на вареной кукурузе в глубинке?

И еще хочу дать рекомендацию читателям Onliner — тем, кто не знает, с чего начать, куда вложить тысячу-другую или просто хочет начать работать на себя. Формат выездного общепита или другой торговли на крупных праздниках и мероприятиях — это отличный вариант для любого начинающего предпринимателя, так как вложения не сильно большие, а зарабатывать можно неплохие деньги, как минимум больше, чем «по 500».

Я видел, сколько зарабатывают продавцы игрушек, мороженого и гамбургеров. Да и у меня самого появилось много идей на тему того, как можно было бы зарабатывать еще больше с учетом небольших дополнительных вложений.

В конце сезона я понял, что общепит как бизнес — это не мое. Появилось много интересных идей и бизнесов, на которых можно заработать больше денег. Сегодня мне 21, и опыт с кукурузой дал старт и базу в моем становлении как молодого белорусского предпринимателя.

Проголосовать можно по ссылке.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Этот рассказ — от Антона из Бреста: «Сегодня, после ряда неудач в различных проектах я осмысленно подхожу к выбору дела, не отдаюсь эмоциям. Тогда я хотел...
 
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