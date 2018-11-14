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Рождение республики

15.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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1 января 1919 г. в здании Смоленской областной филармонии (на снимке) была принята резолюция о создании Белорусской Советской республики, позже получившей название БССР (Белорусской Советской Социалистической Республики). С БССР связана целая эпоха в истории нашего государства. Некогда отсталая аграрная окраина России за век превратилась в республику с высокоразвитым сельским хозяйством и промышленностью.

Рождение республики

Вернемся в далекий 1918-й. Прошел всего год с того момента, когда в России произошла Октябрьская революция. В стране царит разруха, она оккупирована германскими войсками. 9 марта представители белорусского национального движения объявляют о создании Белорусской народной республики (БНР), 25 марта в здании Крестьянского поземельного банка в Минске Рада БНР провозглашает независимость новообразованной республики. Поскольку территория государства находилась под контролем германской военной администрации, правительство БНР смогло добиться лишь ограниченных полномочий в культурной сфере. Вскоре, после поражения Германии в Первой мировой войны, на освобожденных от оккупантов территориях появились советские войска. БНР прекратила свое существование, а перед белорусским народом остро встал вопрос о создании собственной государственности. В этот период комиссия ВЦИК РСФСР предложила создать отдельную Западную область (Коммуну), в состав которой должны были войти несколько губерний: Смоленская, Витебская, Могилёвская, Черниговская, Виленская, Ковенская с единым областным центром — Минском. Другую позицию занял Белорусский национальный комиссариат (Белнацком), созданный 31 января при Народном комиссариате по делам национальностей. Его руководители Александр Червяков и Дмитрий Жилунович (литературный псевдоним — Тишка Гартный) выступали за создание советской республики, развернув широкую работу по созданию белорусской государственности. В Москве, Саратове, Ленинграде и других крупных городах России были организованы белорусские секции, в состав которых входили беженцы, поддерживавшие идеи Белнацкома. К ноябрю о своей независимости объявили Эстония, Латвия и Литва. Дмитрий Жилунович выступил в газете «Дзянніца» с критикой в адрес Иосифа Сталина, занимавшего в то время пост наркома РСФСР по делам национальностей, и руководителей Западной области, обвинив их в безразличии к судьбе белорусов.

  Далее события начали развиваться с огромной скоростью: уже 21-23 декабря в Москве состоялась конференция белорусских секций РКП(б), 25 декабря Иосиф Сталин провел переговоры с Дмитрием Жилуновичем и известным революционером Александром Мясниковым, сообщив им, что ЦК РКП (б) поддержало решение о создании БССР, 27 декабря были определены губернии, которые должны войти в новую республику: Гродненская, Минская, Могилёвская, Смоленская и Витебская (в том числе, с Городокским уездом). 30 декабря в Смоленске, в нынешнем здании областной филармонии начала работу VI конференция организаций РСДРП (б) Северо-Западной области. На повестке дня самым главным вопросом было создание Белорусской Советской Республики. 31 декабря был утвержден состав Временного рабоче-крестьянского Советского правительства Беларуси. Его главой стал Дмитрий Жилунович, а первым документом, изданным новой властью, — Манифест, который провозгласил создание БССР. Его зачитали по радио 1 января 1919 г. Эта дата считается днем провозглашения Советской Белоруссии.

  Спустя два месяца, 27 февраля 1919 г., Литва и Белоруссия объединились в одно государство — Литовско-Белорусскую ССР (Литбел), прекратившее свое существование в начале советско-польской войны. После освобождения молодой республики войсками Красной армии 31 июля 1920 г. была возвращена белорусская государственность. Название Белорусская Советская Социалистическая Республика наше государство получило в 1927 г. Территория современной Беларуси сформировалась осенью 1939 г. после воссоединения с Западной Беларусью.

Подготовила Евгения САБИЦКАЯ.

 
Теги: Минск
 
 
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1 января 1919 г. в здании Смоленской областной филармонии (на снимке) была принята резолюция о создании Белорусской Советской республики, позже получившей название...
 
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