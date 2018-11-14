"Умный" обогреватель Xiaomi оценили в 240 долларов

Компания Xiaomi выпустила еще одно устройство системы «умного» дома — электрический смарт-радиатор LTK Electric Heating Radiator. Об этом сообщает ресурс gagadget.com.





Устройство рассчитано на обогрев помещений до 30 квадратных метров и может настраиваться через приложение на смартфоне. Корпус аппарата защищен от влаги по стандарту IPX4. Радиатор можно либо повесить на стену, либо установить ножки и поставить на пол.





В наличии несколько рабочих программ и режимов сбережения энергии. Например, радиатор может работать на минимуме мощности, когда никого нет дома, и автоматически увеличивать ее незадолго до прихода людей. В Китае за аппарат просят около 240 долларов.