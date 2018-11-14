Одиннадцатый кинофестиваль «Человеческое достоинство, равенство, справедливость» пройдет в кинотеатре «Пионер»

Кинофестиваль «Человеческое достоинство, равенство, справедливость», традиционно организуемый Представительствами Европейского союза и Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь, пройдет в Минске с 1 по 10 декабря. Зрителям будет представлено десять художественных фильмов.

Традиционно кинопоказы фестиваля «Человеческое достоинство, равенство, справедливость» проходят в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. В этом году фестиваль приурочен также к 70-летию Всеобщей декларации прав человека.

В этом году программу откроет знаменитый фильм режиссера Жан-Марка Валле «Далласский клуб покупателей» (США, 2013) с Мэттью МакКонахи и Джаредом Лето в главных ролях, которые в 2014 году получили по статуэтке «Оскар» за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана соответственно. Продолжат программу фестиваля фильмы, отличные друг от друга по жанру, времени и месту создания, но объединенные общим пониманием значимости человеческой личности и необходимости сохранять уважение к ней, какими бы сложными ни были обстоятельства. География фильмов-участников фестиваля широка: в рамках фестиваля организаторы покажут ленты из Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Италии, США, Франции.

Многие из представленных на фестивале лент получили награды на международных кинофестивалях, стали номинантами на премии или обладателями наград киноиндустрии. Например, бразильский фильм «Шингу» (2011) на Берлинале-2012 стал номинантом на приз зрительских симпатий за лучший художественный фильм, а иранская лента «Траншея 143» (2014) победила в аналогичной номинации 32-го международного фестиваля «Фаджр». Израильская драма «Гет» (2014) в 2015 году стала номинантом на «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Детское кино о взрослых проблемах — немецкая лента «На уровне глаз» — уже знакома белорусскому зрителю: в 2017 году ее показывали в конкурсной программе детского и юношеского кино кинофестиваля «Лістапад». Премьера французской картины «Опекунство» (2017) состоялась на 74-м Венецианском международном кинофестивале, где фильм получил премию «Серебряный лев».

«Более десяти лет декабрьские кинопоказы в рамках фестиваля «Человеческое достоинство, равенство, справедливость» пытаются дать ответ на вопросы, которые ставит перед нами современность. В 2018 году исполняется 70 лет Всеобщей декларации прав человека — исторического документа, лежащего в основе международного права прав человека. Права человека — это права на свободу от страха и нужды, права на здоровье и образование, свободу слова, а также право пользоваться плодами экономической и социальной справедливости. Благодаря таким понятиям, как равенство, справедливость и достоинство предупреждается насилие и поддерживается мир во всем мире. В то же время, там, где отрицаются человеческие ценности, мы все оказываемся под угрозой. Наш фестиваль открывается традиционно 1 декабря — во Всемирный день борьбы со СПИДом. Стигма в связи с ВИЧ/СПИДом является нарушением прав человека. Она мешает открытому обсуждению причин эпидемии, а также осуществлению необходимых мер по ее противодействию. Задача нашего Фестиваля, как и прежде, — акцентировать внимание белорусского зрителя на значимости общечеловеческих прав человека, их универсальных ценностях и показать важность сотрудничества, взаимопонимания и взаимоуважения в обществе. Наши кинопоказы по-прежнему пользуются популярностью, не оставляют людей равнодушными, а это значит, что Фестиваль делает свое дело», — отмечает организатор Фестиваля со стороны Организации Объединенных Наций в Беларуси Виктор Радивиновский.

Все показы состоятся в кинотеатре «Пионер» (Минск, ул. Энгельса, 20). Вход на все сеансы бесплатный. Входные билеты можно получить в кассе кинотеатра с 1 по 10 декабря (ежедневно с 14:00). Показы организованы при содействии посольств Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Ирана, США, Франции, Института имени Гёте, Международной организации по миграции.