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Доллар обвалился в начале торгов 15 ноября
Иллюстративное фото
По информации banki24.by по состоянию на 10:05:
Средневзвешенный курс доллара обвалился на 0,0102 рубля до 2,1370 BYN/USD. Доллар прервал серию из пяти последовательных повышений, после которой он поднялся к максимуму за 36 дней.
Средневзвешенный курс евро упал на 0,0058 рубля до 2,4192 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля улетел вверх сразу на 0,0180 рубля до 3,1800 BYN/100 RUB. Напомним, что вчерашние торги российская валюта завершила на минимуме за 51 день. До сегодняшнего дня рубль дешевел пять раз подряд.
Почему сильно укрепился рубль?
В США в начале ноября прошли выборы в Конгресс. Сейчас там наступил так называемый период безвластия — время пока вступят в должности представители нового Конгресса. Скорее всего новые санкции против России до конца 2018 года не введут. Это дает рублю возможность «передышки».
Однако западные аналитики считают, что введение новых санкций является всего лишь вопросом времени.
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Торги в четверг 15 ноября открылись сильными колебаниями курсов основных валют.
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