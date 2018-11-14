Мальта против Норвегии, 10:0

10:0 – это разгромный счет. Любому человеку, даже самому далекому от спорта это абсолютно понятно. Недавно Мальта, государство-островок, затерянное между Сицилией и средиземным берегом Африки, разделала под орех родину самих викингов, Норвегию. Норвежцы, эти прославленные короли морей, выставили на соревнование свой новейший, сделанный по технологиям «невидимок» и напичканный ракетами, в общем, самый передовой во всем Норвежском флоте фрегат с гордым названием «Helge Ingstad». Что это значит – неизвестно, да теперь и совершенно неважно. Почему? Сейчас поймете…

Цвета же Мальты в темных норвежских водах защищал старый, ржавый и не имеющий ни одной пушки гражданский танкер. Моряки называют такие посудины «плавающей бочкой», военные моряки – «идеальной мишенью». И то верно: чем больше корабль, тем легче в такую «мишень» попасть.

Не понятно, на что рассчитывали мальтийцы, ибо ни по скорости, ни по маневренности, ни по размерности у них не было никаких шансов выиграть соревнование у военного фрегата, один футуристичный вид которого повергал в суеверный трепет, типа: «Стоп, машины! Сдаемся!». Может мальтийцы просто полагались на знаменитую прямолинейность мышления норвежцев? Если потомкам викингов сказать: «Русская угроза!», они обязательно воспринимают сказанное за данность и уже повсюду видят коварные «русские подлодки». Хотя как им это удается сквозь непроглядную морскую глубину, совершенно непонятно! А если норвежцы увидят что-то реальное, то есть плавающее на воде, например, чей-то нефтеналивной танкер, то они радостно улыбаются и произносят вслух «большая мишень»… И идут прямо на цель!

А чего тут огородами ходить?!

При этом остановить их уже ничто не может. Вот и в этот раз их пытались остановить, и неоднократно! Как позже сообщили в норвежском центре управления движением судов, перед самым столкновением команду военного фрегата несколько раз предупреждали по радио об опасном сближении с танкером. С фрегата на эти данные отвечали, что «ситуация находится под контролем»… Я же вам говорю, они осознанно (если можно так сказать) шли на цель!

И добились своего – через несколько минут, а, точнее, в 4:03 утра по местному времени у западного побережья Норвегии в районе Хордаланн произошло столкновение. Атаковавший фрегат нанес-таки задуманный его капитаном удар…и тут же начал тонуть.

Дело в том, что при столкновении с железной махиной длиной 250 метров и шириной 44 метра, да еще с грузом на борту в 62 тысячи тонн нефти, неизбежны какие-то неприятности. И хотя сам фрегат тоже не похож на горошину: его длина 132 метра, ширина 17 метров – тут уж сказалось норвежское искусство флотовождения: они уж ударили, так ударили!!! И получив 10-меровую пробоину, начали тонуть.

Еще одна интересная деталь. «Helge Ingstad» возвращался с учений НАТО «Trident Juncture» («Общий трезубец»), где натовцы «боролись» с «российской агрессией». Более того, напуганные этой угрозой, а также вездесущими российскими хакерами, фрегат двигался в море, отключив транспондер, сообщающий в эфир его текущие координаты, то есть «совершенно невидимым». Во всяком случае, так думал экипаж. Что заставило команду так думать и после того, как сугубо гражданский и к тому же норвежский центр управления судами предупредил об опасности столкновения – неизвестно! Возможно, до самого характерного звука «ТРРАХХ!!!» на капитанском мостике продолжали считать, что и эти предупреждения дело рук российских хакеров? Но ведь сам-то танкер они прекрасно видели и даже сообщали, что «контролируют ситуацию»!

Мало того, фрегат«Helge Ingstad» относился к серии ракетных фрегатов типа Fridtj of Nansen, которые оснащены корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. Что же получается, и эта высокомудрая система тоже до слепоты боится русских?

Да, запугали себя натовцы! Хоть на берег выбрасывайся, что нередко делают киты или касатки!

Примечательно, но как только столкновение с танкером случилось, на фрегате моментально включили и свой транспондер! Все-таки жить морякам, в отличие от китов, еще хочется… Правда, выброситься им пришлось. После удара командир сразу направил фрегат в сторону берега, стараясь посадить его на мель и таким образом спасти. Но корабль с десятиметровой пробоиной вдоль правого корпуса начал тонуть. Причалив максимально близко к берегу, фрегат лег на правый борт, и большая его часть оказалась под водой. Все последующие попытки спасателей прикрепить корабль к берегу стальными тросами и стабилизировать его положения с помощью буксиров, а также постоянная откачка воды не принесли ожидаемых результатов. На сегодняшний момент фрегат уже полностью затонул.

Так что Мальта победила Норвегию и хваленый блок НАТО не с разгромным, а с ПОТОПЛЯЮЩИМ СЧЕТОМ! Трудно представить, каков был бы счет, если б на месте Мальты, паче чаяния, играл тот самый «агрессор», одно название которого лишает натовских офицеров разума!

Потому что те, у кого разум есть, не очень-то стремятся служить во флоте, собирающемся воевать с самими русскими. Во-первых, в Норвегии некоторые еще помнят, кто освободил их родину от немецко-фашистских захватчиков – не американцы, а как раз русские. И, во-вторых, пятьдесят послевоенных лет норвежцы спокойно жили только потому, что законодательно запретили любые военные учения вблизи советских границ. И вот теперь натовцы прямолинейных норвежцев «прогнули» и устраивают самые крупные со времен холодной войны милитаристские игрища как раз там, откуда когда-то к норвежцам пришло спасение.

Понятно, почему у ВМС Норвегии сейчас проблемы с рекрутированием кадров! Так, для пятерки новейших фрегатов типа Fridtj of Nansen удалось сформировать всего три полноценных экипажа. «Поэтому, затонул «Helge Ingstad», и фиг с ним! – так думают в управлении кадров Министерства обороны Норвегии. – По крайней мере, на бумаге укомплектованность людьми повысилась, а фонд зарплаты не увеличился».

Вздохнем и мы! Слава Богу, никто из норвежских моряков не погиб и все 137 членов экипажа военного судна были эвакуированы. Конечно, подмокли немного, но все целы. Продолжат ли они и дальше свою нелегкую службу – кто знает? Зато им теперь точно известно, где находятся настоящие опасности, а где их вовсе нет.

И что лучше их там не искать!