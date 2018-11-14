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Польские пограничники нашли контрабандные сигареты в «товарняках» из Бреста

15.11.2018 10:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Польские пограничники нашли контрабандные сигареты в «товарняках» из Бреста
Брестская газета

Как стало известно, 8 и 10 ноября сотрудники Надбужанского погранотдела и Национальной налоговой администрации Польши в ж/д пункте пропуска «Тересполь» обнаружили в вагонах грузовых составов крупную партию контрабандных сигарет.

Польские пограничники нашли контрабандные сигареты в «товарняках» из Бреста Таможенники отцепили вагон поезда «Гродно-Краков» из-за контрабанды сигарет

Табачные изделия были завернуты в черные пакеты и нелегально перевозились вместе древесной щепой в грузовых поездах «Брест – Малашевичи». Как передает «Брестская газета», всего таможенники обнаружили свыше 43 тыс. пачек сигарет на общую сумму около 600 тыс. злотых (около 340 тыс. белорусских рублей).

Это не первый случай провоза контрабандных сигарет из Беларуси в Польшу с начала 2018 года. Только сотрудники Надбужанского отдела пограничной охраны предотвратили нелегальный ввоз табачных изделий на сумму свыше 13 млн злотых (более 7,3 млн белорусских рублей).

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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Контрабанда сигарет была обнаружена в пункте пропуска «Тересполь».
 
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