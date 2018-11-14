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Студентка Гродненского университета подарила Лукашенко икону

15.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Студентка Гродненского университета подарила Лукашенко икону

Учащиеся гродненских университетов посетили столичный Дворец Независимости и передали президенту Беларуси особый подарок — икону Николая Чудотворца.

Пригласил учащихся гродненских вузов посетить Дворец Независимости лично президент: месяц назад он общался со студентами в Гродно. В итоге в официальную резиденцию главы государства отправились 45 активистов — они узнали про историю дворца, увидели его залы и посетили зимний сад.

Как сообщили в эфире телеканала, студенты привезли с собой подарок для Лукашенко: образ святого Николая Чудотворца. Украшенную янтарем и жемчугом икону создала выпускница Гродненского госуниверситета.

Студентов сопроводила ректор ГрГУ Ирина Китурко. По ее словам, подобная встреча знаковая, в том числе и в контексте того, что сейчас идет обсуждение концепции предмета «история белорусской государственности».

Лучшие школьники и студенты, а также активисты и спортсмены нередко становятся гостями на экскурсиях во Дворце Независимости.

Дворец Независимости был построен в Минске в конце 2013 года. Сегодня на территории резиденции проходят важнейшие мероприятия: встречи президента с министрами и гостями, международные мероприятия и переговоры.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Учащиеся гродненских университетов посетили столичный Дворец Независимости и передали президенту Беларуси особый подарок —...
 
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