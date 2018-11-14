Зерно упало в благодатную почву…

Чудесная новость в эти дни будоражит Ивьевскую детскую школу искусств: постановлением Министерства культуры Республики Беларусь "за значны ўклад у развіццё аматарскай мастацкай творчасці, папулярызацыю нацыянальных культурных традыцый, адпаведны мастацкі ўзровень і творчыя паказчыкі" звание "образцовый" присвоено театральному коллективу государственного учреждения образования "Ивьевская детская школа искусств". Это, согласитесь, логическое завершение той большой и плодотворной работы, которую проделали ученики театрального отделения школы искусств на протяжении шести лет вместе со своим учителем, талантливым режиссером Наталией Олеговной Афониной.





Есть люди, рожденные светить. Светить красотой, душевным теплом, талантом. Около них уютно и комфортно душам. И как чудесно, если этот свет и этот душевный комфорт имеет отношение к детям…

Мы отправились к виновникам этого события, чтобы поздравить, чтобы услышать ощущения и эмоции детей и учителя, артистов и режиссера.

Кто-то из современных поэтов написал:

Десятиклассники знать не желают классики,

Директор собирает педсовет:

-Все эти девочки предпочитают "дансинги",

А мальчиков влечет велосипед.

Им наплевать, что жил когда-то в древности

Английский драматург Вильям Шекспир…

Правда, актуально для наших дней? Более чем! Раньше дети читали запоем. Теперь - совсем немногие. Дети не читают, и родители не совсем чтобы предпочитали книгу телевизору и компьютеру. Ведь чтобы ребенок читал, интересовался театром, надо, чтобы нашелся взрослый, который поведет его в этот удивительный мир познания, эмоций, сопереживаний. Поведет в ту сказку, которая никого не оставляет равнодушными, ведь любая девочка - это принцесса, а мальчишка - принц.





И человек должен общаться. Кино и телевидение - это вспомогательные возможности общения. А главное - театр! В нем можно сопереживать, плакать, смеяться. И если детей с детства водить в театр, они получают театральную "прививку", что ли. Они всегда будут ходить туда. Поэтому театральное искусство остается сквозь столетия и времена. И государство вкладывает в него деньги, и билеты стоят совершенно дешево (поинтересуйтесь в кассах городов, где они есть). Потому что каждое государство хочет, чтобы в обществе вырастали нормальные, мыслящие, честные, духовно богатые люди.

И как ценно, что в маленьких городах в детских школах искусств преподают азы театрального мастерства. У нас в Ивье это делает человек, одаренный от Бога, не побоюсь этого слова. Она из тех, кто в советское время, преодолевая немыслимые конкурсы, поступал в творческие вузы, на творческие факультеты. Если ты туда попадал - значит, отмечен талантом.

А сегодня Наталия Олеговна сама целенаправленно ищет и воспитывает именно таких детей - отмеченных талантом. Учитель говорит:

- Наше отделение действует более шести лет. Было уже два выпуска. Сегодняшний образцовый коллектив - это самая способная группа из всех учеников. Мои первые ученики окончили детскую школу искусств, но пока учатся в общеобразовательных учреждениях города и поэтому до 18 лет уже на полном основании могут играть в спектаклях образцового коллектива. Не так уж и много в этой жизни талантливых, психо-физически и пластически готовых к творчеству людей. Мои дети, особенно старшие, именно такие. Именно они - та благодатная почва, куда бросалось, и где так прекрасно взошло зерно под названием "Любовь к театру". Я, как учитель, просто счастлива, что ко мне пришли такие дети, что вместе мы смогли творить, и нашу работу так высоко оценили.





И еще. Мои душу и сердце затопило удивительное умиление, когда члены комиссии, которая смотрела наши спектакли, сказали, что у нас, ко всему прочему, очень красивые дети, что они не встречали такое, чтобы в коллективе не было хотя бы одного внешне некрасивого ребенка. А наши и талантливы, и красивы. Я ведь тоже так считаю. И знаю, откуда эта красота. Она из душ, она из просветленных лиц. Я обожаю своих красивых, своих талантливых, своих творческих мальчиков и девочек.

Кстати, как отметила та же комиссия, Наталия Олеговна Афонина имеет "синдром отличника", то есть, в ее работе не к чему придраться.

Звание "образцовый", как особенно подчеркнула Наталия Олеговна, это победа не только театрального отделения. Это работа всей школы искусств. Кто-то конкретно помогает, кто-то поддерживает морально. Например, учитель художественного отделения Иван Иванович Струков всегда с удовольствием помогает с декорациями спектаклей, техработник школы Наталья Михайловна Кишкель - костюмер театральной труппы на общественных началах. Это в созданных ее руками костюмах щеголяют в своих сценических образах юные артисты.

Великим подспорьем в работе и творческих, и просто работников является понимание и поддержка руководителя. Это то, что трудно переоценить. Это то, что делает всякий труд приятным и успешным. И именно таким руководителем, говорит Н. Афонина, является директор школы Инна Михайловна Шукова. Она не просто поддерживает морально. Она взяла на себя обязанности лично подготовить портфолио театрального коллектива. Это был большой труд - более ста страниц с видео-, аудиоматериалами, дипломами, фотографиями. Это руководитель - соратник.

Наталия Олеговна всегда готовит и ставит свои спектакли творчески, креативно. А теперь, после присвоения коллективу звания, говорит она, невозможно быть трафаретным режиссером. Значит, будут новые яркие спектакли, новые успехи.

Эксклюзивные интервью

с юными артистами

образцового коллектива

Агнешка РУБЕЛЬ, выпускница ДШИ, ученица 10 класса гимназии №1:

- Приятно осознавать, что так высоко оценено то, что мы сделали вместе с Наталией Олеговной. Мы, те, кто уже окончил школу искусств, всегда в нее верили, всегда знали, что нашего учителя по-особому отметят. Когда ты занимаешься у такого педагога, так хочется соответствовать ей, так хочется не получать замечаний и быть на уровне. Наши занятия в театральном коллективе были какими-то отдельными, яркими и насыщенными моментами жизни.

Ангелина ОКУЛИЧ, выпускница ДШИ, ученица 9 класса гимназии №1:

- Занятия на театральном отделении детской школы искусств - это, в первую очередь, такая великолепная возможность будто бы проживать две жизни одновременно. Уроки, занятия, домашние задания. Все как всегда. И вдруг яркой вспышкой - встреча с Наталией Олеговной, товарищами по классу. И возможность почувствовать себя хоть маленьким, начинающим, но артистом. И понять, что ты не сидишь у компьютера или телевизора, а делаешь что-то важное, ценное. Делаешь плюс в первую очередь себе и, конечно же, как теперь у нас получилось, плюс школе искусств и нашему учителю, которая так много для нас сделала.

Рома КЛИНЦЕВИЧ, ученик 4 класса школы искусств, ученик 7 класса гимназии №1:

- Я, как говорит наша Наталия Олеговна, из нового поколения труппы. Но уже играл в спектакле, который мы показывали на получение звания "Здравствуй, принцесса!". Занятия в театральном классе, репетиции, спектакли - это моя вторая жизнь. И она мне очень нравится. В этой другой жизни я доставляю удовольствие себе и другим. Обожаю быть на сцене. У нас теперь столько радости, столько счастья! И мы благодарны за это Наталии Олеговне.

Давыд АЛЕКСАНДРОВИЧ, ученик 5 класса ДШИ, ученик 6 класса гимназии:

- Так здорово заниматься на этом отделении школы искусств! Я нашел много друзей, единомышленников, И я, и мои родные заметили, что речь моя стала выразительнее (мы над этим с Наталией Олеговной много работаем). И речь моя стала богаче. Я почувствовал это при написании школьных сочинений. А это так чудесно, когда у человека грамотная, красивая речь. У нас самый лучший учитель. Если бы у нас был другой преподаватель, мне кажется, не было и нас таких. Наталия Олеговна еще и наш очень добрый друг.

P.S. Великая актриса Мария Ермолова сказала: "Актера нельзя воспитать и обучить, если не воспитать в нем человека". Пусть не все ребята станут актерами, но мы уверены, что из них вырастут чуткие, отзывчивые, добрые люди, ведь они уже усвоили простое правило: играя роль, не забывай, что текст не главное - куда важней поступки.

С большой победой вас, Мастер и ученики!

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.