В Толочинском районе автомобиль серьезно травмировал пешехода. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





Авария произошла днем 13 ноября в городском поселке Коханово. 39-летний водитель ЗАЗ-968М двигался по улице Старосельской и напротив дома № 16 не справился с управлением, выехал на правый по ходу движения тротуар и сбил 67-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина с различными переломами была госпитализирована.





Выяснилось, что водитель «запорожца» был пьян и не имел права управления автомобилем.