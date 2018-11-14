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В Толочинском районе пьяный бесправник на "запорожце" вылетел на тротуар и сбил женщину
В Толочинском районе автомобиль серьезно травмировал пешехода. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла днем 13 ноября в городском поселке Коханово. 39-летний водитель ЗАЗ-968М двигался по улице Старосельской и напротив дома № 16 не справился с управлением, выехал на правый по ходу движения тротуар и сбил 67-летнюю женщину.
В результате ДТП женщина с различными переломами была госпитализирована.
Выяснилось, что водитель «запорожца» был пьян и не имел права управления автомобилем.
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В результате ДТП женщина с различными переломами была госпитализирована.
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