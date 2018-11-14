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15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

15.11.2018 11:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Бизнес-переговоры в Бресте и деловые встречи в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минск 15 ноября принимает делегацию из Иркутской области России. Утро для гостей началось с церемонии памяти. Цветы и венок к обелиску на площади Победы возложили в сопровождении роты почётного караула.

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

Накануне представители крупных российских компаний обсуждали новые проекты для совместной работы с белорусскими предприятиями. Двусторонний бизнес-форум прошёл в Бресте.

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

Здесь договорились о поставке пробных партий наших комбайнов в Иркутскую область. На сибирских полях пройдет обкатку техника, работающая на сжиженном газе. Большой интерес российская сторона проявила также к белорусскому текстилю и трикотажу.

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

Ирина Чикуленко, генеральный директор швейной фирмы (Россия):
На сегодняшний день мы еще не покупали вашу ткань. Но я думаю, что это стоит сделать из-за того, что у нас сейчас непростые условия по поставке продукции за доллар.

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

Владимир Саловаров, директор Департамента по внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири (Россия):
В Иркутской области популярна белорусская продукция – мясная, колбасы, сыры. Открылось предприятие по производству лифтов. Уже более 300 штук их выпущено. Строительные компании покупают, они пользуются популярностью.

С начала 2018 года Беларусь и этот регион России наторговали на 67 миллионов долларов. 
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15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Бизнес-переговоры в Бресте и деловые встречи в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Минск 15 ноября принимает...
 
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