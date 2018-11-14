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15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области
Новости Беларуси. Бизнес-переговоры в Бресте и деловые встречи в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск 15 ноября принимает делегацию из Иркутской области России. Утро для гостей началось с церемонии памяти. Цветы и венок к обелиску на площади Победы возложили в сопровождении роты почётного караула.
Накануне представители крупных российских компаний обсуждали новые проекты для совместной работы с белорусскими предприятиями. Двусторонний бизнес-форум прошёл в Бресте.
Здесь договорились о поставке пробных партий наших комбайнов в Иркутскую область. На сибирских полях пройдет обкатку техника, работающая на сжиженном газе. Большой интерес российская сторона проявила также к белорусскому текстилю и трикотажу.
Ирина Чикуленко, генеральный директор швейной фирмы (Россия):
Владимир Саловаров, директор Департамента по внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири (Россия):
С начала 2018 года Беларусь и этот регион России наторговали на 67 миллионов долларов.
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15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области
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Новости Беларуси. Бизнес-переговоры в Бресте и деловые встречи в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск 15 ноября принимает...
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