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Газпром обвинил Беларусь в невыплате долгов
Российская корпорация «Газпром» рассказала о нарушителях условий контрактов в своем ежеквартальном отчете.
Компания «Газпром» сообщила, что при поставках газа в Беларусь и Молдову были нарушены контрактные обязательства. Об этом сообщается в
«Из потребителей газа ближнего зарубежья случаи нарушения контрактных обязательств по оплате в период 2017 года — III квартала 2018 года имели место в АО "Молдовагаз", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ЗАО "КТЭ" и LT Gas Stream», — отмечается в документе .
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Российская корпорация «Газпром» рассказала о нарушителях условий контрактов в своем ежеквартальном отчете.
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