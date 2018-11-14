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Газпром обвинил Беларусь в невыплате долгов

15.11.2018 11:09 — Разное | БДГ  
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Российская корпорация «Газпром» рассказала о нарушителях условий контрактов в своем ежеквартальном отчете.

Компания «Газпром» сообщила, что при поставках газа в Беларусь и Молдову были нарушены контрактные обязательства. Об этом сообщается в  ежеквартальном отчете на официальном сайте предприятия. Речь идет о нарушениях со стороны конкретных местных компаний, а не стран в целом.

«Из потребителей газа ближнего зарубежья случаи нарушения контрактных обязательств по оплате в период 2017 года — III квартала 2018 года имели место в АО "Молдовагаз", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ЗАО "КТЭ" и LT Gas Stream», — отмечается в документе .

 
 
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Российская корпорация «Газпром» рассказала о нарушителях условий контрактов в своем ежеквартальном отчете.
 
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