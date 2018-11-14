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Пункт пропуска для иностранцев появится на границе России и Беларуси в Смоленской области

15.11.2018 11:00 — Разное | Ежедневник  
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Пункт пропуска для иностранцев появится на границе России и Беларуси в Смоленской области

фото: sb.by

По планам, пункт должен появиться в поселке Красная Горка. Таким образом Смоленщина хочет решить проблему въезда иностранцев на свою территорию.

Этот вопрос обсуждали 14 ноября российский премьер Дмитрий Медведев и губернатор Смоленской области Алексей Островский. Отмечалось, что сегодня иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область. В связи с этим регион теряет возможность привлечения инвестиций, а туристическая отрасль стагнирует. Между тем, туристический и транзитный потенциал области велик: через  Смоленщину проходят 75% грузов из Европы в Россию и 35% российских грузов.

Премьер России и губернатор обсудили вопрос о внесении соответствующих изменений в паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с целью введения в эксплуатацию международного пункта пропуска «Красная горка» на территории Смоленской области.

Напомним, что пограничные посты на российско-белорусской границе появились в начале 2017 года – в связи с введением Беларусью безвизового режима для граждан 80 стран.

 
 
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По планам, пункт должен появиться в поселке Красная Горка. Таким образом Смоленщина хочет решить проблему въезда иностранцев на свою территорию.
 
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