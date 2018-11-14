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Смертельное ДТП на М10: вылетевший под молоковоз микроавтобус вез женщин на рынок в Калинковичи
«Вова не был лихим водителем, наоборот — очень осторожным», — говорят жители Петрикова, которые знают водителя VW Transporter, который вчера попал в смертельную аварию в Калинковичском районе. Водитель до сих пор находится в больнице в очень тяжелом состоянии, а в Петрикове готовятся хоронить пять погибших в аварии женщин.
— Все мы в шоке, не можем прийти в себя от произошедшего. Страшно… — говорит одна из жительниц Петрикова. — В аварии погибла моя подруга, Карина, ей было всего 25 лет. Трое деток осталось: шести, пяти и двух лет.
Девушка рассказала AUTO.TUT.BY, что водитель Владимир и Карина жили в гражданском браке, везде ездили вместе, вот и вчера поехали в Калинковичи.
— У Вовы был свой микроавтобус и отвезти в Калинковичи на рынок и обратно его попросили четыре наши землячки, на топливо, наверное, сбросились. Карина поехала с ними, может на рынке хотела что-то купить… У них очень хорошая семья — дружные, трудолюбивые, занимаются заготовкой ягод — тяжелая работа.
Те, кто знал Владимира недоумевают: как такая жуткая авария могла с ним произойти? Автомобилист он был очень аккуратный и осторожный: следил за своим авто, ездил очень осторожно, скорость не превышал и лихие маневры на дороге не допускал.
— Дорога в тот день была плохая, а у него на микроавтобусе стояла летняя резина. Наверное авто занесло и оно выскочила на встречку. Ну не мог он сам туда выезжать! — предполагают люди.
В аварии кроме Карины, погибли Рада, Люба, Анжела и Вита. У всех женщин остались дети. Водитель до сих пор остается в реанимации, его состояние оценивается как очень тяжелое.
— Для нас самое страшное впереди — похороны… С Кариной простимся в пятницу. Остальных женщин похоронят тоже на этой неделе.
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У Вовы был свой микроавтобус и отвезти в Калинковичи на рынок и обратно его попросили четыре наши землячки, на топливо, наверное, сбросились. Карина поехала с ними,...
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