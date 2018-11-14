Под Могилевом фура насмерть сбила велосипедиста

В Могилевском районе велосипедист погиб под колесами фуры. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.



Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Смертельная авария произошла 14 ноября, в 13.30, на трассе Селец — Присно — Мосток — Дрибин — Горки. По предварительной информации, 27-летний водитель фуры Volvo, житель Дрибина, двигался по деревне Грибаны и совершил наезд на 59-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу с правой обочины.



Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.