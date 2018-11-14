Удобно ли незрячим людям передвигаться по центральной улице Горок?

С 15 октября в Беларуси проходит месячник «Человек с белой трос­тью».

Как отметила и. о. заведующей отделением дневного пребывания для инвалидов Горецкого РЦСОН Валентина Покровская, запланированные мероприятия в рамках данной акции призваны привлечь внимание населения, органов местной власти к вопросам улучшения качества жизни незрячих и слабовидящих людей, к их социальным проблемам, а также в очередной раз напомнить о защите их прав и интересов.

В конце октября специальная группа в составе председателя правления Горецкой межрайонной организации ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» («БелТИЗ») Горецкого района Сергея Григорьева, его помощника Павла Седукова и члена объединения Александра Шестакова вместе с Валентиной Покровской изучили состояние объектов безбарьерной среды для физически ослабленных лиц на цент­ральной улице города, дали им соответствующую оценку. Вместе с этими специалистами по намеченному маршруту прошагал и журналист редакции.





В начале пути Сергей Григорьев отметил, что в районной организации «БелТИЗ» состоят 34 человека с I, II и III группами инвалидности (это жители Горецкого и Дрибинского районов). Программы, которые реализуются в рамках социальной политики государства, охватывают также и слабовидящих людей. В последнее время в стране создаются хорошие условия для жизнедеятельности данной категории граждан.

От РЦСОН по пешеходному переходу направились к отделению почтовой связи № 5. Сразу отмечу, что водители, увидев еще издалека человека с белой тростью, приближающегося к «зебре», стали притормаживать. Похвально. Значит, знают, что идет слабовидящий. Стоит отметить, что согласно пункту 119 ПДД везде, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель должен уступить дорогу пешеходу-инвалиду по зрению, подающему сигнал тростью белого цвета либо с покрытием повышенной видимости (со световозвращающими элементами). Водитель должен быть готов снизить скорость движения или остановиться, чтобы исключить вероятность наезда на таких участников дорожного движения, а также детей и взрослых с видимыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На центральном отделении почты перед операторами связи и посетителями выступила Валентина Покровская. Она рассказала о месячнике и его целях. Раздала печатную продукцию о том, как помочь слабовидящим.

От почты направились к «цент­ру». Заметили, что не были обозначены яркой краской (для лучшей видимости) первая и последняя ступеньки в фирменном центре продаж «Velcom». Специалисты по работе с клиентами Жанна Михайлова и Людмила Камко учтиво выслушали гостей и сказали, что примут необходимые меры по устранению недочета.





Впрочем, если брать государственные объекты, то в основном их ступени окрашены, где-то уже немного стерты, где-то есть специальные ленты. Обратная ситуация у частников. Например, в торговом доме «Зубренок» один из входов (в магазин «Мила» и другие объекты) не соответствует требованиям обозначения (кстати, в этом здании размещена «Оптика»). Встретиться с кем-нибудь из администрации в этот день не получилось. Поэтому передали пожелания владельцу через работника.

Как отметил Сергей Григорьев, ранее многое было сделано к республиканским «Дажынкам». В частности, положена тактильная плитка на остановках, в местах, где тротуары граничат с проезжей частью. Также по городу уже давно курсируют автобусы без ступенек. Однако не всегда там озвучивают остановки. А как слабовидящему человеку узнать в таком случае, где ему нужно выйти? Известная пословица «язык до Киева доведет» не всегда поможет, ведь бывает немноголюдно в транспорте. Поэтому стараются люди с нарушением зрения не передвигаться по городу одни.

Пересекая регулируемый перекресток, обратили внимание, что со стороны общежитий

№ 3 и № 4 по улице Сурганова не работает звуковой сигнал светофора. Как при этом ориентироваться слабовидящим? Если даже прислушиваться к движению автомобилей, то этот вариант все равно не дает стопроцентной безопасности. Можно и под колеса авто попасть.

На перекрестке спросили у двух школьниц: «Знаете ли вы, какой человек идет, если он в черных очках и с белой тростью?». Четвероклассницы СШ № 1 Полина Трифанкова и Даша Кравченко, немного смутившись, тихо ответили, чтобы мужчины не услышали: «Слепой». А когда Валентина Покровская их похвалила и просто сказала, что таких людей можно называть человек со слабым зрением, то девчонки стали общаться более отрыто. Они рассудительно отвечали на вопросы, как можно помочь таким людям в обществе. Например, подсказать адрес, перевести через дорогу, прочитать состав продукта и др. В конце беседы подружки, взяв разработанные в РЦСОНе памятки, обещали на классном часу рассказать одноклассникам о проводимом месячнике и о том, как оказать помощь слабовидящим людям. Выходит, чтобы не было стеснения у ребят, достаточно подобрать правильные слова.

Еще один минус, по мнению участников группы, — не все банкоматы города оснащены специальными устройствами для наушников. Банкам необходимо взять на контроль этот вопрос. К тому же, как отметил Александр Шес­таков, если возможно, нужно сделать пешеходный переход возле «Беларусбанка» по улице Куйбышева. Никто не ходит по «зебре», которая находится в 30 метрах от перекрестка. Все идут напрямик. Там могут быть опасные ситуации. Особенно в воскресенье, когда работает рынок.

Нам всем важно быть внимательными к физически ослабленным людям. И не только во время месячника. Ведь они постоянно нуждаются в нашей помощи.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Фото автора