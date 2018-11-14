В Лунинецком районе 37-летний отец подозревается в растлении своей дочери

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.168 УК Республики Беларусь («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет»). Мужчина заключен под стражу. Сообщается, что в семье воспитывается еще одна девочка.