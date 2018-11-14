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В Лунинецком районе 37-летний отец подозревается в растлении своей дочери

15.11.2018 11:11 — Разное | Аргументы и факты  
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В Лунинецком районе 37-летний отец подозревается в растлении своей дочери
Фото из открытых источников

В Лунинецком районе 37-летний отец подозревается в растлении своей дочери Дети под угрозой. Количество случаев педофилии в Беларуси выросло в 15 раз
Как стало известно, в милицию обратилась сельчанка. Она сообщила, что ее муж сексуально домогается их несовершеннолетней дочери, пишет БЕЛТА. Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, сейчас данная информация проверяется, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.168 УК Республики Беларусь («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет»). Мужчина заключен под стражу. Сообщается, что в семье воспитывается еще одна девочка.

 
 
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