Борисовский район. «БелДЖИ», БАТЭ, Брилевское поле…

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Совместное закрытое акционерное общество «БЕЛДЖИ». Белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely. Использует новейшие технологические-нейтральные технологии производства. Внедрена и результативно функционирует система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009. Сегодня здесь работает завод мелкоузловой сборки комплектов автомобилей полного цикла, открывшийся в ноябре прошлого года и уже успевший поставить с конвейера около десяти тысяч легковых машин новейшего образца.

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов». Ведущий производитель и экспортер лекарственных средств широкого спектра действия Республики Беларусь. Дважды удостоено Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества (присуждена в 2011г., подтверждена в 2016 г.). На протяжении последних лет, начиная с 2008 г., признается победителем республиканского конкурса «Лучший экспортер года» в номинации «Производство товаров, предназначенных для лечения и реабилитации». Экспортные поставки предприятия составляют 50 % от общего объема продаж и осуществляются в 24 страны мира. Победитель Премии «Производитель лекарственных средств №1 в Беларуси» за достижения в области качества товаров и услуг.

Кафедральный собор Воскресения Христова. Расположен в историческом центре старой части города, на площади, которая в 2002 г. в честь его юбилея получила название им. 900-летия Борисова. Памятник церковной архитектуры XIX века придает особый колорит и своеобразие всему комплексу окружающих его зданий, а сама площадь является любимым местом борисовчан. Собор — памятник архитектуры псевдорусского стиля.

Костел Рождества Пресвятой Девы Марии. Католический храм, расположенный в центральной части города Борисова, на улице имени III Интернационала. Относится к борисовскому деканату Минско-Могилевского архидиоцеза. Памятник архитектуры, построен в 1806 — 1823 годах в стиле позднего классицизма. Включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Футбольный стадион «Борисов-Арена». Домашняя площадка футбольного клуба БАТЭ и сборной Беларуси. Вместимость — более 13 тысяч зрителей. Официально открылся 3 мая 2014 года финальным матчем розыгрыша Кубка Беларуси между гродненским «Неманом» и солигорским «Шахтером».

ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева». Социокультурный центр Борисовского региона, современное информационное, духовно-просветительское, научно-исследовательское учреждение, обеспечивающее накопление, сохранность и предоставление документов и информации жителям Борисовщины. За последние годы в ее структуре были созданы новые подразделения: духовно-просветительский центр, зал литературы на иностранных языках, краеведческий центр, сектор редкой книги и коллекции автографов, отдел галерейно-выставочной деятельности, в структуру которого входят: картинная галерея лауреата Государственной премии Республики Беларусь, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, почетного гражданина Минской области и Борисовского района Валерия Шкарубо, художественная галерея «З’ява», музейно-выставочный комплекс «Партнёры. Друзья. Побратимы», выставочный комплекс в фойе 2 этажа библиотеки. Открыт мемориально-выставочный зал И. Х. Колодеева и истории войны 1812 года. В экспозиции представлены планы, карты, документы и материальные предметы, раскрывающие историю посада Ново-Борисов периода жизни семьи Колодеевых (вторая половина XIX — начало XX веков). Отдельный раздел посвящен деятельности борисовских клубов военно-исторической реконструкции по эпохе наполеоновских войн. Отличительная особенность экспозиции — возможность подержать экспонаты в руках, примерить элементы униформы и сделать снимки на память.

Дом-усадьба И.Х. Колодеева. В нем в конце XIX — начале XX веков жил и работал И.Х. Колодеев — историк, исследователь края по Отечественной войне 1812 г. Дом-усадьба оформлен в стиле эпохи, в которой жил и работал И.Х. Колодеев. В экспозиционных залах представлены различные материалы (книги, фотокопии картин, гравюр, фотографий, сувенирная продукция), которые будут интересны не только широкому кругу посетителей, но и специалистам, углублено изучающим Отечественную войну 1812 года и историю Борисовского края. В доме-усадьбе работает постоянная галерея борисовских художников и экспозиция «Евреи Борисовщины».

ГУ «Борисовский объединенный музей». Фонд Борисовского объединенного музея насчитывает 56448 музейных предметов. К числу наиболее интересных приобретений можно отнести открытки почтовые начала 20 века по теме «Война 1812 года» и «Виды города». Интересные предметы получены от частных лиц. Многие из них имеют мемориальный характер и касаются событий Великой Отечественной войны.

Брилевское поле. Центральным местом увековечения событий 1812 года на Минщине стали окрестности Борисова. Здесь в ноябре 1812 года во время переправы через Березину у деревни Студенка погибла значительная часть армии Наполеона. Березинская переправа вблизи Борисова, по свидетельству историков, стала самой мрачной страницей истории войн Наполеона. Военно-исторический фестиваль в Борисовском районе (ноябрь), посвященный этому сражению, уже давно приобрел международный статус.

ОАО «Здравушка-милк». Бренд «Здравушка». Является одним из старейших и наиболее известных производителей натуральных молочных продуктов в Республике Беларусь. Сегодня предприятие производит более 145 наименований молочной продукции. В 2018 году в рейтинге «BelBrand 2018» ОАО «Здравушка-милк» вошла в ТОП 15 белорусских брендов, заняв почетное 3-е место среди предприятий молочной промышленности. В 2018 году получен сертификат «Халяль». Эта маркировка является своего рода международным брендом высококачественного экологически чистого продукта, имеющего позитивный заряд энергии. Призер премии потребительского признания «Народная марка-2018» в номинации «молочные продукты».

Островский Юрий Петрович. Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Беларусь. В 2009 г. впервые выполнил полную артериальную и трансмиокардиальную лазерную реваскуляризацию миокарда, аорто-коронарное шунтирование на работающем сердце, хирургическую коррекцию аневризмы дуги аорты, миниинвазивные хирургические вмешательства при коррекции пороков серд-ца, симультанные операции на сердце при онкологической патологии и ИБС, трансплантацию сердца. Провел более 7,5 тысячи операций на открытом сердце. Подготовил 3 докторов и 15 кандидатов медицинских наук. Награжден орденом Почета, был удостоен Благодарности Президента Республики Беларусь.

Абалмасов Алексей Александрович. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Чемпион Олимпийских игр в Пекине (2008 г.) по гребле на байдарках.

Климкович Сергей Владимирович. Белорусский писатель и журналист. Член Союза писателей Беларуси.

Козик Леонид Петрович. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси до 2014 года. Доктор экономических наук. Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь.

Шкарубо Валерий Федорович. Художник-живописец, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. В 2002 г. присуждена Государственная премия Республики Беларусь в области литературы, культуры, искусства и архитектуры за цикл картин «Извечное». Награжден медалью Франциска Скорины. Член общественного объединения «Белорусский союз художников». Костенич Дмитрий Александрович. Бывший директор ГУО «Велятичская средняя школа Борисовского района». Отличник образования Беларуси (1984 год), заслуженный учитель Республики Беларусь (2001 год). Награжден медалью «За доблестный труд». После выхода на пенсию продолжает свою педагогическую деятельность. Автор книг «О времени и о себе…», «Велятичская школа», «Выпускники — гордость Велятичской школы», «Ни дня без строчки».

Колендо Вера Александровна. Керамист центра традиционной культуры Борисовского района, мастер народных промыслов (ремесел).

Кукалевский Дмитрий Михайлович. Комбайнер, тракторист филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскобл-хлебпродукт».

Голуб Николай Владимирович. Главный агроном филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебпродукт». За многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Минской области награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.

«НН».