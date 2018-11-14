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Дожди и мокрый снег повсеместно: водителей призывают к осторожности
15.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Беларусь ждёт новое испытание непогодой. Дожди и мокрый снег почти повсеместно – такой несолнечный прогноз от синоптиков на сегодня. После двух аномально тёплых месяцев осени, многие оказались не готовы к снегопадам в ноябре. Это привело к всплеску аварий, в том числе со смертельным исходом.
Сегодня к плохой видимости добавится гололёд. На трассы выведена спецтехника, которая очищает и обрабатывает от снега и льда. В повышенную готовность приведены все экстренные службы. Тем не менее, чтобы избежать неприятностей, участников дорожного движения призывают быть готовыми к экстремальным условиям. Первый основательный снегопад обрушился на Беларусь накануне и стал настоящим испытанием для водителей. Особенно для тех, кто не успел переобуть свои автомобили. На трассе под Калинковичами в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса погибли пять человек. Выяснилось, одна из машин была на летней резине.
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Беларусь ждёт новое испытание непогодой. Дожди и мокрый снег почти повсеместно – такой несолнечный прогноз от синоптиков на сегодня. После двух...
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