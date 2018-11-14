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ГАИ Минска эвакуирует неправильно припаркованные авто. Смотрим штрафы и стоимость эвакуации
«В целях содействия коммунальным службам в уборке улично-дорожной сети в связи с изменением погодных условий, а также профилактики и пресечения нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств с завтрашнего дня группами эвакуаторов будет осуществляться принудительное отбуксирование машин, припаркованных с нарушением ПДД, с последующим доставлением на охраняемую стоянку», – сказано в сообщении.
Таким образом, если ваша машина припаркована не по правилам, велика вероятность, что вы не найдете ее там, где оставили.
Если автомобиль отвезли на штрафстоянку, водителю придется дополнительно оплатить услуги эвакуатора. В каждом регионе они разные.
В Минске принудительная отбуксировка транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор стоит 60 рублей, с частичной погрузкой – 50 рублей.
Дополнительно владельцу эвакуированного автомобиля придется заплатить и за штрафстоянку. В столице хранение авто на такой стоянке на срок от 1 до 3 суток стоит 7 рублей за сутки, за 4–9 суток хранения – 4 рубля в сутки. За 10 и последующие сутки хранения – 3 рубля.
Указанные тарифы являются максимальными, на практике вы можете заплатить меньше.
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С 15 ноября ГАИ Минска будет эвакуировать машины, которые мешают уборке улиц.
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