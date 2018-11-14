Резерв газа в ПХГ Беларуси сохранится на уровне 1,09 млрд кубометров

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (дочерняя компания ПАО "Газпром" в Беларуси) на осенне-зимний период 2018-2019 годов создаст в подземных хранилищах газа (ПХГ) резерв газа в объеме 1,09 млрд с суточной производительностью 34 млн кубометров в сутки, сообщается в ежеквартальном отчете "Газпрома".

Как сообщалось, аналогичный объем резерва газа был создан компанией к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

Ранее также сообщалось, что в зимний период 2017-2018 годов максимальное суточное потребление природного газа потребителями в Беларуси было зафиксировано 28 февраля 2018 года и составило 94 млн куб. м, из них 18,2 млн куб. м газа было поставлено из ПХГ.

Максимальный пик суточного потребления природного газа потребителями Беларуси был зафиксирован 30 января 2014 года и составил 102 млн куб. м.

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (100%-ная "дочка" "Газпрома") является оператором белорусской ГТС. Компания эксплуатирует 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных станций, 7 газоизмерительных станций и 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

В эксплуатации ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на территории Беларуси находятся три подземных хранилища газа – Осиповичское, Прибугское и Мозырское. Осиповичское и Прибугское ПХГ созданы в водоносных пластах, Мозырское ПХГ – в отложениях каменной соли.

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" также является оператором принадлежащего ПАО "Газпром" белорусского участка магистрального газопровода "Ямал-Европа" протяженностью 575 км линейной части и 5 компрессорных станций.

Для обеспечения потребителей Беларуси природным газом контрактом с ПАО "Газпром" предусмотрена в 2018 году поставка российского природного газа в объеме около 20 млрд кубометров. За 9 месяцев 2018 года поставка газа в Беларусь составила 14,3 млрд кубометров. В 2017 году белорусским потребителям поставлено 18,8 млрд кубометров.

"Газпром" сообщал, что планирует объем транспортировки газа через Беларусь в 2018 году в объеме 39,33 млрд кубометров, в 2019 году - 39,29 млрд кубометров.