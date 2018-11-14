ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почетное консульство Казахстана открыто в Могилеве

15.11.2018 11:20 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Почетное консульство Казахстана открыто в среду в Могилеве, сообщили в Могилевском горисполкоме.

В церемонии открытия консульства приняли участие посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, председатели Могилевского облисполкома и горисполкома Владимир Доманевский и Владимир Цумарев.

"Открытие консульства в Могилеве не случайно, потому что Могилевская область является очень крупным региональным партнером Казахстана в различных отраслях", - приводятся в сообщении на сайте горисполкома слова Е.Ертысбаева.

"Внешнеторговый оборот между Могилевской областью и Казахстаном с начала года составил более $80 млн", - заметил он.

В свою очередь В.Доманевский выразил уверенность, что «открытие консульства будет способствовать активизации двух регионов».

Почетным консулом в Могилев назначен Сергей Демяшкевич. Он отметил, что помимо консульских вопросов, деятельность диппредставительства будет направлена на развитие торговых и экономических отношений между Казахстаном и Беларусью, укрепление гуманитарных и культурных связей.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почетное консульство Казахстана открыто в среду в Могилеве, сообщили в Могилевском горисполкоме. В церемонии открытия консульства приняли участие посол...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зерно упало в благодатную почву…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика