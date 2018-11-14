Почетное консульство Казахстана открыто в Могилеве

Почетное консульство Казахстана открыто в среду в Могилеве, сообщили в Могилевском горисполкоме.

В церемонии открытия консульства приняли участие посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, председатели Могилевского облисполкома и горисполкома Владимир Доманевский и Владимир Цумарев.

"Открытие консульства в Могилеве не случайно, потому что Могилевская область является очень крупным региональным партнером Казахстана в различных отраслях", - приводятся в сообщении на сайте горисполкома слова Е.Ертысбаева.

"Внешнеторговый оборот между Могилевской областью и Казахстаном с начала года составил более $80 млн", - заметил он.

В свою очередь В.Доманевский выразил уверенность, что «открытие консульства будет способствовать активизации двух регионов».

Почетным консулом в Могилев назначен Сергей Демяшкевич. Он отметил, что помимо консульских вопросов, деятельность диппредставительства будет направлена на развитие торговых и экономических отношений между Казахстаном и Беларусью, укрепление гуманитарных и культурных связей.