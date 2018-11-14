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Арт-фестиваль "Диалог ±60" при участии пожилых людей пройдет в Минске 30 ноября

15.11.2018 11:10 — Разное | Интерфакс  
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Как пожилым людям чувствовать себя комфортно и полноценно на пенсии? Как реализовать свои способности и желания, а также участвовать в важных для общества событиях? Арт-фестиваль "Диалог ±60" покажет, как создать среду, где нет границ для возраста, а есть пространство для безграничного творчества, где каждый может быть услышанным и понятым.

На фестивале будет представлена выставка картин людей третьего возраста, созданных в творческой мастерской "Мой привычный новый дом", а также их совместный проект с художником Bazinato; выставка портретов бывших жертв национал-социализма и детей войны фотографа Егора Войнова и фильм "Место встречи: диалог".

Арт-фестиваль посвящен 10-летию гуманитарной программы "Место встречи: диалог". Организаторы – фонд "Память, ответственность и будущее" (фонд EVZ, Германия) и Международное общественное объединение "Взаимопонимание", которые поддерживают людей пострадавших от национал-социализма и других пожилых граждан военного поколения. 

Программа фестиваля 30 ноября (пятница):

12:00 – 15:00           Мастер-классы для всех поколений: Вязание платков без спиц. Вегетарианское питание.

15:00 – 16:30           Дискуссия "Как мы помним то, что помним" с Алексеем Браточкиным (историк, редактор и автор интернет-журнала "Новая Еўропа", сотрудник Центра европейских исследований (Минск), стипендиат CASE (Литва), докторант, руководитель концентрации "Публичная история") и Ириной Кашталян (PhD, руководитель Исторической мастерской им. Леонида Левина, научный руководитель интернет-проекта "Белорусский архив устной истории")

16:30 – 18:00           Дискуссия на тему "Как созреть и не пожалеть об этом" с Валентином Акудовичем (философ, эссеист, литературный критик)

18:00 – 19:00           Открытый мастер-класс по стикер-арту от Bazinato (художник, дизайнер, общественный активист)

19:00 – 20:30           Дискуссия "Секс в пожилом возрасте"

20:30 – 22:00           Музыкальное завершение фестиваля от DJ

Место проведения – культурный хаб "ОК 16" (Минск, ул.Октябрьская, 16).

Участие бесплатное и открытое для людей всех возрастов.

Участие в выставке, дискуссиях и мастер-классах – по предварительной регистрации.

www.moov.by

 
Теги: Минск
 
 
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Как пожилым людям чувствовать себя комфортно и полноценно на пенсии? Как реализовать свои способности и желания, а также участвовать в важных для общества...
 
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