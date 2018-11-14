Мининформ ограничил доступ почти к 40 сайтам за торговлю наркотиками

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 37 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотиков, сообщило ведомство в четверг.

"Министерство информации 14 ноября 2018 года приняло решение об ограничении доступа к 37 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, решение о блокировке интернет-ресурсов принято на основании уведомлений МВД.