Смысл 7 ноября: Никто не нашел, а мы найдем

Петр Петровский, сопредседатель редакционного совета «Евразия.Эксперт» , директор консервативного центра NOMOS (Минск), нашел и новые смыслы в Красном Октябре, и даже обнаружил «белорусский мир». Так, политолог, сопредседатель редакционного совета, директор консервативного центра NOMOS (Минск), нашел и новые смыслы в Красном Октябре, и даже обнаружил «белорусский мир».





Напомним, что Беларусь остается единственной страной, где день Октябрьско революции 7 ноября остается государственным праздником. 4 ноября Александр Лукашенко в Болбасово заикнулся, что надо наполнить праздник новым смыслом.





Главное предложение Петра Петровского – отказаться "от святого", не связывать Октябрьскую революцию только исключительно с построением коммунизма на земле. Потому как «кроме читавших Маркса или хотя бы владевших знаниями о Марксе активистов левых партий того времени, основная масса населения России 1917 г., как и тех участников событий 7 ноября, не знала ни что такое коммунизм, ни тем более что такое диалектический материализм. Они шли и поддерживали те события совершенно по другим причинам».





Дальше – еще интереснее.





Тезис 1. Мир





В изложении тезис Петровского выглядит следующим образом:





Белорусские земли, стабильно находящиеся еще со времен средневековья между Западом и Востоком, неоднократно испытывали на себе многочисленные вооруженные конфликты между третьими странами. От этого страдало, прежде всего, коренное население и народное хозяйство. Силы, возглавившие революционные действия 7 ноября, оказались единственными, выступившими против участия в Первой Мировой войне. Революция 7 ноября впервые поставила вопрос о мирном характере новой политической системы. «Декрет о мире», объявленный большевиками, вводил в международную повестку дня идеи миролюбия и предупреждения войны. Для белоруса смысл выражения «каб не было вайны» базовый и центральный...





Напомним, что Октябрьская революция сначала привела к гражданской войне, потом тезис «построим коммунизм во всем мире» ополчил против «красного государства» этот самый мир. «Мирный союз с Германией» закончился Великой Отечественной войной. А уже в позднем Советском Союзе появилась расхожая шутка, мол, «мы будем так бороться за мир, что не оставим камня на камне».





Короче, как-то не катит.









Тезис 2. Социальна справедливость





«Второй немаловажной идеей и ценностью, которую отстаивало белорусское движение на всех этапах собственного существования, влялась социальная справедливость, – пишет Петровский. – Реалии Российской империи с ее сословными предрассудками, низкий и подчиненный статус простых белорусов, отсутствие социальных лифтов для реализации и карьерного роста с самого начала возникновения белорусского национального движения ставили вопрос о формировании новой, более справедливой социально-экономической системы. Недаром только простое знакомство с белорусскими классиками может шокировать сегодня некоторых современников. Основным героем белорусских произведений выступает не аристократия или интеллигенция, а простые крестьяне, люди труда. Это, например, литературный образ Якуба Коласа про «мужыка, бядака пахілага і сына пакуты». Или же завет Франтишка Богушевича для мужика «панам ніколі не быць», что ни в коем случае не должно восприниматься как представление белорусов людьми второго сорта. Наоборот, белорусская идея призывает белорусов «людзьмі звацца» и не разделять их на сорта, касты и сословия».





Может ли кухарка править государством, – вопрос до сих пор спорный. Справедливыми ли были кампании раскулачивания, физического уничтожения аристократии и элит, национализация собственности, Голодомор и так далее – вопрос бесспорный. Эти кампании были не справедливыми и бесчеловечными, они были геноцидом лучшей части народа.





В результате Октябрьской революции было построено общество без сословий? Нет. Блокадный Ленинград и «блокадная номенклатура Ленинграда» голодали по-разному.





Голодные крестьяне стали сытыми? Нет. Они стали меньше и легче работать? Нет.





Равными советские граждане становились только в Гулаге — тут и партноменклатура, и крестьяне подпадали под одну карательную машину.





В общем, тезис о социальной справедливости тоже базируется на пропагандистской сказке.





Тезис 3. Национальный суверенитет





«Особую центральную роль среди идей и смыслов событий 7 ноября, как и всего белорусского национального движения, занимал вопрос права наций на самоопределение. Белорусское национальное движение ставило этот вопрос впереди всего. Во-первых, в Российской империи не было возможности обучаться на родном языке национальным меньшинствам. Во-вторых, различные народы, подобно белорусам, не имели возможности сами управлять своей страной, землей и краем. Причем это понималось не как узко этническое восстание одного этноса. Белорусское движение объединяло людей различного происхождения, выступавших за право всех жителей белорусских земель на самоопределение. Можно хотя бы вспомнить первый манифест белорусского движения из газеты Гомон, написанного мстиславцем Александром Марченко и шкловским мещанином еврейского происхождения Хаимом Ратнером:





«Долой эксплуатацию, мы сами желаем управлять собой! Долой чужие руки, Беларусь должна быть для белорусов, а не для чуждых элементов! Довольно нам подчиняться сильнейшим и ждать, куда они нас поворотят – направо или налево!.. Мы сами должны завоевать себе свободу, не возлагая надежды на других!».





Реализацией этой мечты автор считает создание БССР. И тут, как говорится, просто без комментариев.









Ну и, наконец, будущем - тезис 4.





«Белорусский мир там, где ездят белорусские трактора и создаются сборочные предприятия МАЗа, где функционирует белорусская техника и оптика. Белорусский мир там, где распространяет свое влияние белорусский проект IT-страны. Особенно чувствуется это на фоне других восточноевропейских соседей, пошедших по пути деиндустриализации и архаизации своих обществ. В этом смысле наука и техника для Беларуси – что-то вроде государственной идеологии и даже миссии. Беларусь при помощи инвестиций и сотрудничества старается не допустить этой «пещеризации» и скатывания региона в средневековье. Прогрессивное развитие соседей будет только усиливать Беларусь посредством увеличения их платежеспособности, образованности, стабильности и желания развиваться. Вместе с техникой, хозяйственными и социальными связями развивается и само общество. Развивается сознание человека. У людей появляется необходимость в удовлетворении не только своих базовых, материальных потребностей. Появляются ценности и желания, которые принято называть постматериальными, духовными. Именно развитие человека в этом направлении и является белорусской национальной идеей, основу которой заложили будители и отцы белорусского национального движения еще на заре ХХ в.





«Белорусская наука и техника» – это да, это сильно. Мир под нашу идею подтянется… (шутка)





Поиск новых смыслов праздника 7 ноября продолжается.