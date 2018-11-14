Гродненские студенты привезли Лукашенко икону Николая Чудотворца

Икона изготовлена из янтарной крошки и натурального балтийского янтаря, украшена жемчугом и кабошонами из драгоценных и полудрагоценных камней. Работу выполнила выпускница филологического факультета ГрГУ им. Янки Купалы Вероника Бижако.





Вручение иконы состоялось во время экскурсии во Дворец независимости сотрудников и учащихся трех университетов Гродно : имени Янки Купалы, медицинского и аграрного. Все присутствующие - участники недавней встречи Лукашенко с одаренной и талантливой молодежью этих вузов, на которой он пригласил их посетить Дворец независимости.





Встреча Лукашенко со студентами прошла во время его рабочей поездки в Гродненскую область 19 октября.