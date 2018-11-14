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Гродненские студенты привезли Лукашенко икону Николая Чудотворца

15.11.2018 10:53 — Разное | Партизан  
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Студенты Гродненского университета имени Янки Купалы привезли Лукашенко икону Николая Чудотворца.
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Икона изготовлена из янтарной крошки и натурального балтийского янтаря, украшена жемчугом и кабошонами из драгоценных и полудрагоценных камней. Работу выполнила выпускница филологического факультета ГрГУ им. Янки Купалы Вероника Бижако.

Вручение иконы состоялось во время экскурсии во Дворец независимости сотрудников и учащихся трех университетов Гродно: имени Янки Купалы, медицинского и аграрного. Все присутствующие - участники недавней встречи Лукашенко с одаренной и талантливой молодежью этих вузов, на которой он пригласил их посетить Дворец независимости. 

Встреча Лукашенко со студентами прошла во время его рабочей поездки в Гродненскую область 19 октября.

 
Теги: Гродно
 
 
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Студенты Гродненского университета имени Янки Купалы привезли Лукашенко икону Николая Чудотворца.
 
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