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Гродненские студенты привезли Лукашенко икону Николая Чудотворца
Студенты Гродненского университета имени Янки Купалы привезли Лукашенко икону Николая Чудотворца.
Икона изготовлена из янтарной крошки и натурального балтийского янтаря, украшена жемчугом и кабошонами из драгоценных и полудрагоценных камней. Работу выполнила выпускница филологического факультета ГрГУ им. Янки Купалы Вероника Бижако.
Вручение иконы состоялось во время экскурсии во Дворец независимости сотрудников и учащихся трех университетов Гродно: имени Янки Купалы, медицинского и аграрного. Все присутствующие - участники недавней встречи Лукашенко с одаренной и талантливой молодежью этих вузов, на которой он пригласил их посетить Дворец независимости.
Встреча Лукашенко со студентами прошла во время его рабочей поездки в Гродненскую область 19 октября.
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Студенты Гродненского университета имени Янки Купалы привезли Лукашенко икону Николая Чудотворца.
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