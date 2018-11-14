"Стальные" красавицы: БМЗ снова порадовал корпоративным календарем

сообщается на сайте холдинга. Традиционно первый выход издания в свет состоялся на престижном металлургическом форуме «Металл-Экспо’2018», проходящем в эти дни в Москве,на сайте холдинга.





Моделями календаря стали сотрудницы предприятия - бухгалтер, экономист, контролеры ОТК, лаборанты ЦЗЛ, ведущий специалист, инженер, фельдшер-лаборант, хореограф и студентка.





Особенностью нового корпоративного календаря БМЗ является то, как в нем представлена заводская металлопродукция — из ее образцов сделаны украшения девушек.





По эскизам заводских дизайнеров их изготавливали умельцы цеха ремонта металлургического оборудования. В качестве материала «ювелиры» использовали главное заводское "золото" — литые заготовки, металлопрокат, трубы, металлокорд, проволоку и фибру.





Поэтому ожерелья, серьги и браслеты, помимо оригинального внешнего вида, получили еще и вполне ощутимый вес.

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Напомним, календарь на 2019 год - это уже девятое по счету издание, моделями для которого выступают сотрудницы завода. Официальная презентация календаря состоится в декабре.