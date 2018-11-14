|
"Стальные" красавицы: БМЗ снова порадовал корпоративным календарем
БМЗ выпустил корпоративный календарь на 2019 год с сотрудницами предприятия, на которых украшения из... заводской металлопродукции.
Традиционно первый выход издания в свет состоялся на престижном металлургическом форуме «Металл-Экспо’2018», проходящем в эти дни в Москве,
Моделями календаря стали сотрудницы предприятия - бухгалтер, экономист, контролеры ОТК, лаборанты ЦЗЛ, ведущий специалист, инженер, фельдшер-лаборант, хореограф и студентка.
Особенностью нового корпоративного календаря БМЗ является то, как в нем представлена заводская металлопродукция — из ее образцов сделаны украшения девушек.
По эскизам заводских дизайнеров их изготавливали умельцы цеха ремонта металлургического оборудования. В качестве материала «ювелиры» использовали главное заводское "золото" — литые заготовки, металлопрокат, трубы, металлокорд, проволоку и фибру.
Поэтому ожерелья, серьги и браслеты, помимо оригинального внешнего вида, получили еще и вполне ощутимый вес.
#1#
Напомним, календарь на 2019 год - это уже девятое по счету издание, моделями для которого выступают сотрудницы завода. Официальная презентация календаря состоится в декабре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БМЗ выпустил корпоративный календарь на 2019 год с сотрудницами предприятия, на которых украшения из... заводской металлопродукции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)