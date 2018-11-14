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"Стальные" красавицы: БМЗ снова порадовал корпоративным календарем

15.11.2018 10:39 — Разное | Партизан  
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БМЗ выпустил корпоративный календарь на 2019 год с сотрудницами предприятия, на которых украшения из... заводской металлопродукции.

"Стальные" красавицы: БМЗ снова порадовал корпоративным календарем
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Традиционно первый выход издания в свет состоялся на престижном металлургическом форуме «Металл-Экспо’2018», проходящем в эти дни в Москве, сообщается на сайте холдинга.

Моделями календаря стали сотрудницы предприятия - бухгалтер, экономист, контролеры ОТК, лаборанты ЦЗЛ, ведущий специалист, инженер, фельдшер-лаборант, хореограф и студентка.

Особенностью нового корпоративного календаря БМЗ является то, как в нем представлена заводская металлопродукция — из ее образцов сделаны украшения девушек. 

По эскизам заводских дизайнеров их изготавливали умельцы цеха ремонта металлургического оборудования. В качестве материала «ювелиры» использовали главное заводское "золото" — литые заготовки, металлопрокат, трубы, металлокорд, проволоку и фибру.

Поэтому ожерелья, серьги и браслеты, помимо оригинального внешнего вида, получили еще и вполне ощутимый вес. 
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Напомним, календарь на 2019 год - это уже девятое по счету издание, моделями для которого выступают сотрудницы завода. Официальная презентация календаря состоится в декабре. 

 
 
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БМЗ выпустил корпоративный календарь на 2019 год с сотрудницами предприятия, на которых украшения из... заводской металлопродукции.
 
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