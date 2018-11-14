Black Friday в Беларуси: уже близко

Она придется на 23 ноября и позволит получить доступ к скидкам до 70% от крупных интернет-гипермаркетов, а также небольших бутиков в виртуальном пространстве.

Как и в прошлые годы, в этом имеет смысл заранее начать готовиться к масштабному шоппингу, который становится отличным подспорьем при поиске новогодних подарков для родных и близких. Имеет смыл изучить актуальные каталоги торговых точек, составить списки интересующих товаров, чтобы затем быстро до них добраться: в этот день подавляющая часть постоянных покупателей проявляет завидную активность, особенно женщины, на которых приходится около 60% от всех сделок распродажи. Также можно позаботиться о подписке на рассылки от таких ресурсов, как promokodclub.com , которые самостоятельно мониторят новости, акции магазинов и доносят ценную информацию до конечных потребителей. Также подобные сайты могут выслать напоминание о старте Черной Пятницы на электронную почту.

Согласно статистическим данным, в Черную Пятницу преимущественно приобретают электронику, одежду и обувь, а также бытовую технику. При этом предметы гардероба, аксессуары получают в это время скидки около 50-70%, тогда как остальные приоритетные для потребителей категории – около 10-30%. В среднем магазины обеспечивают падение цен на 20-50%, при этом они самостоятельно устанавливают сроки своих акций: от одного дня и более. В распродаже нет подвоха, заранее никто искусственно не повышает значения прайсов, просто у площадок присутствует настоятельная необходимость освободить свои склады от предыдущих коллекций для новых, которые приходят как раз к концу года. Столь впечатляющее событие ориентировано еще и на завоевание доверия граждан, а махинации со скидками помогают добиться лишь обратного результата, поэтому здесь идет абсолютно честная игра, за ходом которой очень легко проследить любому человеку.

Для населения Black Friday становится уже привычным явлением, которое многие ждут с нетерпением. Исходя из сведений объективных источников, в текущем году количество покупателей в Беларуси составит около 280 тыс. человек, тогда как годом ранее этот показатель соответствовал 200 тыс., а в 2016 году – лишь 105 тыс. человек. В числе фаворитов для совершения шоппинга в Черную Пятницу присутствуют такие крупные площадки, как Wildberries, 21Vek.by, Lamoda, 5Элемент.

*на правах рекламы.