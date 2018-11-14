ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Black Friday в Беларуси: уже близко

15.11.2018 11:40 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Black Friday в Беларуси: уже близко
Фото из открытых источников

Она придется на 23 ноября и позволит получить доступ к скидкам до 70% от крупных интернет-гипермаркетов, а также небольших бутиков в виртуальном пространстве.

Как и в прошлые годы, в этом имеет смысл заранее начать готовиться к масштабному шоппингу, который становится отличным подспорьем при поиске новогодних подарков для родных и близких. Имеет смыл изучить актуальные каталоги торговых точек, составить списки интересующих товаров, чтобы затем быстро до них добраться: в этот день подавляющая часть постоянных покупателей проявляет завидную активность, особенно женщины, на которых приходится около 60% от всех сделок распродажи. Также можно позаботиться о подписке на рассылки от таких ресурсов, как promokodclub.com, которые самостоятельно мониторят новости, акции магазинов и доносят ценную информацию до конечных потребителей. Также подобные сайты могут выслать напоминание о старте Черной Пятницы на электронную почту.

Согласно статистическим данным, в Черную Пятницу преимущественно приобретают электронику, одежду и обувь, а также бытовую технику. При этом предметы гардероба, аксессуары получают в это время скидки около 50-70%, тогда как остальные приоритетные для потребителей категории – около 10-30%. В среднем магазины обеспечивают падение цен на 20-50%, при этом они самостоятельно устанавливают сроки своих акций: от одного дня и более. В распродаже нет подвоха, заранее никто искусственно не повышает значения прайсов, просто у площадок присутствует настоятельная необходимость освободить свои склады от предыдущих коллекций для новых, которые приходят как раз к концу года. Столь впечатляющее событие ориентировано еще и на завоевание доверия граждан, а махинации со скидками помогают добиться лишь обратного результата, поэтому здесь идет абсолютно честная игра, за ходом которой очень легко проследить любому человеку.

Для населения Black Friday становится уже привычным явлением, которое многие ждут с нетерпением. Исходя из сведений объективных источников, в текущем году количество покупателей в Беларуси составит около 280 тыс. человек, тогда как годом ранее этот показатель соответствовал 200 тыс., а в 2016 году – лишь 105 тыс. человек. В числе фаворитов для совершения шоппинга в Черную Пятницу присутствуют такие крупные площадки, как Wildberries, 21Vek.by, Lamoda, 5Элемент.

*на правах рекламы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018 году для жителей Беларуси уже в четвертый раз будет проведена самая грандиозная распродажа, широко известная, как Black Friday. Она придется на 23 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Удобно ли незрячим людям передвигаться по центральной улице Горок?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика