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«Белавиа» назвала новые направления по сниженным тарифам
15.11.2018 11:38 — Разное | Аргументы и факты
«Белавиа» ввела экспериментальные тарифы до конца зимнего расписания, или до 31 марта 2019 года. Стоимость по ним снижена до 75%.
Тарифы доступны только на
Экспериментальные тарифы доступны по следующим направлениям: Сочи, Амстердам, Алматы, Барселона, Брюссель, Берлин, Будапешт, Ереван, Батуми, Женева, Ганновер, Харьков, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рим, Ростов, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Белград, Нижний Новгород, Краснодар, Кишинев и Астана. О пополнении списка акционных направлений сообщает
Дополнительные условия применения тарифов:
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С 15 ноября список направлений, по которым действуют экспериментальные тарифы, пополнили Казань, Одесса, Брюссель и Женева.
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