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«Белавиа» назвала новые направления по сниженным тарифам

15.11.2018 11:38 — Разное | Аргументы и факты  
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«Белавиа» назвала новые направления по сниженным тарифам
globallookpress.com

«Белавиа» ввела экспериментальные тарифы до конца зимнего расписания, или до 31 марта 2019 года. Стоимость по ним снижена до 75%.

Тарифы доступны только на сайте авиакомпании со 2 ноября и при условии покупки не менее, чем за 45 дней до вылета. На сайте тарифы отображаются в графе «промо». Они подсвечены зеленым цветом и обозначены васильком.

Экспериментальные тарифы доступны по следующим направлениям: Сочи, Амстердам, Алматы, Барселона, Брюссель, Берлин, Будапешт, Ереван, Батуми, Женева, Ганновер, Харьков, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рим, Ростов, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Белград, Нижний Новгород, Краснодар, Кишинев и Астана. О пополнении списка акционных направлений сообщает БЕЛТА.

Дополнительные условия применения тарифов:

  • максимальный срок пребывания в пункте назначения - 1 месяц;
  • можно комбинировать с другими доступными тарифами экономкласса на выбранных направлениях;
  • изменения и возврат запрещены, в том числе при комбинировании тарифов;
  • использовать билет по маршруту «туда-обратно» можно начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. Если, например, вы не использовали билет «туда», то и «обратно» полететь не сможете. Уплаченную сумму, включая таксы и сборы, в таком случае не вернут. 

«Белавиа» назвала новые направления по сниженным тарифам
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С 15 ноября список направлений, по которым действуют экспериментальные тарифы, пополнили Казань, Одесса, Брюссель и Женева.
 
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