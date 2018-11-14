На заводе «БЕЛДЖИ» официально открыли старт продаж седана Geely Emgrand 7. Цены остались на заявленном ранее уровне — базовая версия стартует с 23 тысяч рублей. Уже собрано 600 автомобилей, которые отправятся в семь дилерских центров по Беларуси.





Все будет предложено пять уровней оснащения — Standart и Comfort с 1,5-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач, Comfort с мотором 1,8 («механика» или вариатор) и версия Luxury, которая предлагается только в сочетании с 1,8-литровым мотором и вариатором. Топовая версия будет стоить 28 900 рублей.





По сути автомобиль является рестайлинговой версией машины предыдущей генерации. У новинки — другой капот, более выразительные фары головного света и симпатичные задние фонари.

Геннадий Свидерский, генеральный директор завода «БЕЛДЖИ», поделился планами завода на будущее.





— Это самая доступная машина в нашей гамме, и мы очень рады, что состоялся ее официальный запуск и продажи. Мы уверены, что покупатели оценят большой багажник, современный интерьер. Мы сделали все, что планировали — запустили три модели, выходим на заявленный уровень производства. Сейчас перед нами стоит задача освоения новых рынков. Мы ведем переговоры с Украиной, Литвой. В этом году мы продали 7 тысяч машин, в следующем году эти объемы как минимум удвоятся. Мы продолжаем работы по локализации. Есть уже хорошие предложения по тормозным колодкам, шумоизоляции, пластиковым деталям. То, что мы покупаем в Китае, составляет менее 50% в стоимости всего автомобиля.

Пока неизвестно, какую долю в производстве займут седаны. Сейчас 90% выпускаемых машин — это кроссовер Geely Atlas. Геннадий Свидерский пообещал, что уже в декабре в дилерские центры попадут Geely Atlas с турбомотором. Но широкие продажи начнутся только в следующем году.