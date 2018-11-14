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Найдено место, в котором дождь приносит смерть
Международная команда астробиологов обнаружила, что после сильных дождей, прошедших в пустыне Атакама (Чили) три года назад, там вымерло большинство микробов. Исследование об этом
«Когда дожди обрушились на Атакаму, мы надеялись, что они „оживят“ пустыню. Но вместо этого мы обнаружили, что дожди в гипераридном ядре пустыни Атакама вызвали массовое вымирание большинства местных видов микробов», — объясняет доктор Альберто Фейрин.
«До дождей гипердисперские почвы заселяли до 16 древних видов микробов. После ливней в лагунах удалось обнаружить только два-четыре вида, исчезновение было массовым», — уточнил Фейрин.
Дожди в Атакаме, как правило, происходят крайне редко — они не наблюдались там последние 500 лет. Но ситуация изменилась в 2015 и 2017 годах — тогда в сверхзасушливом ядре Атакамы прошли ливни, произошедшие из-за изменения климата над Тихим океаном.
«Результаты нашего исследования показывают: внезапное воздействие большого количества воды на микроорганизмы, которые адаптировались для извлечения ограниченной влажности из их засушливой окружающей среды, может повлечь их гибель из-за осмотического шока», — заявили ученые.
Исследователи также выяснили, что крупные месторождения нитратов в Атакаме говорят о длительных периодах сухости в прошлом.
Нитраты, скорее всего, образовались в низменностях долин и бывших озерах спорадическими дождями около 13 миллионов лет назад и служили пищей для микробов. Кроме того, нитраты, обнаруженные в Атакаме, могу быть аналогами месторождений нитратов, недавно обнаруженных на Марсе.
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Дожди в Атакаме, как правило, происходят крайне редко - они не наблюдались там последние 500 лет.
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