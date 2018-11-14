Найдено место, в котором дождь приносит смерть

Международная команда астробиологов обнаружила, что после сильных дождей, прошедших в пустыне Атакама (Чили) три года назад, там вымерло большинство микробов. Исследование об этом опубликовано на Nature.com, кратко о нем пишет сайт Корнеллского университета.



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«Когда дожди обрушились на Атакаму, мы надеялись, что они „оживят“ пустыню. Но вместо этого мы обнаружили, что дожди в гипераридном ядре пустыни Атакама вызвали массовое вымирание большинства местных видов микробов», — объясняет доктор Альберто Фейрин.

«До дождей гипердисперские почвы заселяли до 16 древних видов микробов. После ливней в лагунах удалось обнаружить только два-четыре вида, исчезновение было массовым», — уточнил Фейрин.

Дожди в Атакаме, как правило, происходят крайне редко — они не наблюдались там последние 500 лет. Но ситуация изменилась в 2015 и 2017 годах — тогда в сверхзасушливом ядре Атакамы прошли ливни, произошедшие из-за изменения климата над Тихим океаном.

«Результаты нашего исследования показывают: внезапное воздействие большого количества воды на микроорганизмы, которые адаптировались для извлечения ограниченной влажности из их засушливой окружающей среды, может повлечь их гибель из-за осмотического шока», — заявили ученые.

Исследователи также выяснили, что крупные месторождения нитратов в Атакаме говорят о длительных периодах сухости в прошлом.

Нитраты, скорее всего, образовались в низменностях долин и бывших озерах спорадическими дождями около 13 миллионов лет назад и служили пищей для микробов. Кроме того, нитраты, обнаруженные в Атакаме, могу быть аналогами месторождений нитратов, недавно обнаруженных на Марсе.