Решается судьба сборной Беларуси в Лиге наций: вечером матч с Люксембургом

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Важнейшая для белорусов игра начнется сегодня в 22:45 по минскому времени. Встреча пройдет на территории противника.

Белорусская сборная по футболу сыграет свой предпоследний матч отборочной стадии Лиги наций. В ходе этого турнира УЕФА разыгрывает путевки в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Победа над Люксембургом почти наверняка гарантирует белорусам попадание в плей-офф. В случае ничьей судьбу белорусов решит результат игры Люксембурга и Молдовы.

В турнирной таблице Люксембург пока впереди на одно очко. Положение команд в группе 2 лиги D таково: Люксембург — 9 очков (разница мячей 10-1), Беларусь — 8 (6-0), Молдова — 5 (2-4), Сан-Марино — 0 (0-13).

Ранее белорусы обыграли на своем поле футболистов Сан-Марино со счетом 5:0, а также дважды сыграли вничью с Молдовой с нулевым счетом.

В последний игровой день 18 ноября сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино. Молдове предстоит сыграть в Кишиневе с командой Люксембурга.