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Решается судьба сборной Беларуси в Лиге наций: вечером матч с Люксембургом
15.11.2018 11:30 — Разное | Ежедневник
фото: belnovosti.by
Важнейшая для белорусов игра начнется сегодня в 22:45 по минскому времени. Встреча пройдет на территории противника.
Белорусская сборная по футболу сыграет свой предпоследний матч отборочной стадии Лиги наций. В ходе этого турнира УЕФА разыгрывает путевки в финальную часть чемпионата Европы-2020.
Победа над Люксембургом почти наверняка гарантирует белорусам попадание в плей-офф. В случае ничьей судьбу белорусов решит результат игры Люксембурга и Молдовы.
В турнирной таблице Люксембург пока впереди на одно очко. Положение команд в группе 2 лиги D таково: Люксембург — 9 очков (разница мячей 10-1), Беларусь — 8 (6-0), Молдова — 5 (2-4), Сан-Марино — 0 (0-13).
Ранее белорусы обыграли на своем поле футболистов Сан-Марино со счетом 5:0, а также дважды сыграли вничью с Молдовой с нулевым счетом.
В последний игровой день 18 ноября сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино. Молдове предстоит сыграть в Кишиневе с командой Люксембурга.
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Важнейшая для белорусов игра начнется сегодня в 22:45 по минскому времени. Встреча пройдет на территории противника.
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