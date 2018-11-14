Объявлен конкурс для поэтов и художников Беларуси

Книжный фестиваль «Город и Книги» объявляет новый сезон спецпроекта «10+10». В этот раз организаторы решили расширить рамки литературной темы, и приглашают белорусских поэтов и иллюстраторов принять участие в конкурсе: «10+10: АртСтихи». Лучшие стихи и иллюстрации к ним попадут в набор книжных открыток. Цель конкурса: поощрение и поддержка литературного и художественного творчества людей Беларуси, популяризация чтения и литературы.

Проект «10+10: АртСтихи» - это конкурс для поэтов и художников со всей Беларуси. Конкурс будет проходить в два этапа: литературный и художественный.

Литературный этап стартовал уже 14 ноября! Организаторы принимают стихи от всех желающих из Беларуси. Стихи, посвященные книгам, книжности, литературе. Стихи-впечатления от мира взволновавшего вас автора, стихи о любимом персонаже, стихи с авторским размышлением о литературе и её место в жизни человека.

К участию в литературном этапе принимаются тексты на белорусском и русском языках, размером не более 15 строк.

Лучшие работы будут опубликованы на сайте фестиваля и на страницах партнёра конкурса – журнала «Маладосць».

После публикации работ стартует второй этап конкурса – художественный. На этом этапе все желающие могут прислать свою иллюстрацию к стихам, что были выбраны на первом этапе. Иллюстрация должна соотноситься со стихотворением одного поэта-финалиста (по выбору участника-художника) и служит визуальным дополнением выбранного текста.

По итогам конкурса работы 10 лучших поэтов и 10 лучших иллюстраторов участвуют в издании комплекта уникальных литературных открыток. Презентация комплекта пройдёт на фестивале «Город и Книги» в апреле 2019 года.

Организаторы спецпроекта «10+10»: фестиваль «Город и Книги» и журнал «Маладосць». Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте фестиваля

СПРАВКА

«Город и Книги» – это масштабное книжное событие Минска, организованное силами волонтеров, влюбленных в книги. Книжный фестиваль “Город и Книги” уже на протяжении 4 лет радует минчан книжными и литературными мероприятиями. За всё время проведения фестиваля прошло более 400 книжных и литературных мероприятий, которые посетило более 19 000 человек.