Одна из самых мощных РСЗО в мире попала на видео в Сирии

Сирийские военные применили против террористов РСЗО Golan-1000. Видео удара, нанесенного в районе каньона Аль-Сафа, было опубликовано на YouTube канале Ruptly.

Реактивная система построена на базе танка Т-72, калибр ракет — 500 мм, это гораздо больше, чем у большинства РСЗО мира. Для сравнения: калибр российской 9К58 «Смерч» составляет 300 мм.

Несмотря на огромную разрушительную силу ракет, у сирийской РСЗО есть ряд минусов — малое количество направляющих (всего три) и малая дальность пуска (до трех км). Учитывая этот факт, предусмотрено дистанционное управление установкой. Для этого имеется специальный пульт.

Вес боевой осколочно-фугасной части ракеты — около 500 кг. Такая мощность позволяет эффективно разрушать долговременные укрепленные точки противника.