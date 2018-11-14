Кола без калорий и горький шоколад. Что еще можно найти в скромном райдере Елены Темниковой

Уже в эту субботу, 17 ноября, в Prime Hall пройдет концерт Елены Темниковой — одной из главных русскоязычных поп-звезд последних лет, не стесняющейся, впрочем, экспериментировать с хаусом, хип-хопом и электроникой. На одной сцене с Еленой выступят Максим Нестерович и Екатерина Решетникова — победитель и хореограф шоу «Танцы». Перед концертом мы изучили довольно скромный райдер певицы и ее команды.



Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

До места концерта Елена Темникова предпочитает путешествовать на самолете или поезде. Если это авиаперелет, то обязательно рейсом компаний «Аэрофлот», Etihad Airways, Quatar Airways или Emirates — места для самой Елены и сопровождающего лица должны находиться в бизнес-классе, остальные члены команды из девяти человек летят экономом. Про прилету и вылету обязательно предоставление VIP-зала, а встречать коллектив певицы должен представитель организатора с табличкой «Е.Т.» в руках. Места в поезде для Темниковой и сопровождающего лица — в первом классе, для команды — СВ.

По городу певица и сопровождающее лицо перемещаются на автомобиле представительского класса — Mercedes, Maybach или BMW не старше 2016 года выпуска, с обязательным подогревом задних сидений. Команда певицы — на микроавтобусе бизнес-класса, это может быть Mercedes или Wolksvagen не старше 2014 года.



Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Елена Темникова и команда проживают в лучшей гостинице города или любой другой, но не менее пяти звезд — им должны предоставить один двухместный номер класса «люкс» для певицы и сопровождающего, два двухместных стандартных номера и четыре одноместных номера. Мини-бар должен быть только в номере Темниковой.

Певица просит для себя и команды трехразовое питание в ресторанах класса «люкс» либо, в отдельных случаях, предоставление суточных в размере около 60 долларов на каждого члена команды в сутки и около 300 долларов для самой Темниковой.

Организатор концерта должен предоставить две хорошо освещенные гримерки с температурой воздуха не менее 27 градусов. В гримерке команды должны быть зеркало в рост, четыре энергетика Red Bull (аналоги не допускаются), 10 бутылок негазированной воды, чай, кофе, четыре банки Coca-Cola Zero и две обычной, яблочный, персиковый и томатный сок в стеклянных бутылках, ненарезанные фрукты, горький и молочный шоколад, чайник, батарейки, пластырь, отпариватель, четыре полотенца.



Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Райдер гримерки самой Темниковой включает примерно тот же самый набор плюс десять широких трубочек для напитков и ватные палочки. Важное требование — гримерка не должна представлять собой «оборудованные под гримерку бухгалтерские кабинеты и прочие странные подсобные помещения».

Концерт Елены Темниковой Когда: 17 ноября, 21.00. Где: Прайм Холл . Сколько: от 47 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также

5 главных треков Елены Темниковой, знание которых точно пригодится на ее ноябрьском концерте

God Is An Astronaut, Мария Чайковская и другие симпатичные концерты ноября — в одном месте

***

10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro» . Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.