Личный опыт: подробное описание строительства частного дома с графиком работ и сметой

Видеоблогер Илья Чижиков строил дом своими руками и все этапы снимал на видео. А недавно он запустил свой канал на YouTube «Личный Опыт — Стройка». Здесь можно найти подробное описание его домостроительного опыта с графиком работ и сметой. Дом, кстати, был построен за 226 дней.

Видео с канала « Личный Опыт — Стройка »