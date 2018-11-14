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Личный опыт: подробное описание строительства частного дома с графиком работ и сметой
Видеоблогер Илья Чижиков строил дом своими руками и все этапы снимал на видео. А недавно он запустил свой канал на YouTube «Личный Опыт — Стройка». Здесь можно найти подробное описание его домостроительного опыта с графиком работ и сметой. Дом, кстати, был построен за 226 дней.
Видео с канала «
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Видеоблогер Илья Чижиков строил дом своими руками и все этапы строительства снимал на видео.
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