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Россия и Беларусь готовы к взаимному признанию виз
15.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь готовы к взаимному признанию виз. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Документ урегулирует транзит иностранцев с российской визой через территорию республики, передает «МИР 24».
«Министерства иностранных дел ведут очень интенсивную работу, и, в общем, она где-то на завершающем этапе. На это мы будем рассчитывать, сумеют ли они к Совету министров или к концу года что-то нам предложить уже в готовом виде»,- рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Совет министров Союзного государства соберется в Бресте 13 декабря. Кроме визового вопроса, участники планируют обсудить проект Военной доктрины и отмену роуминга на территории двух стран.
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Документ урегулирует транзит иностранцев с российской визой через территорию республики.
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