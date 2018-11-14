Россия и Беларусь готовы к взаимному признанию виз. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Документ урегулирует транзит иностранцев с российской визой через территорию республики, передает «МИР 24».

«Министерства иностранных дел ведут очень интенсивную работу, и, в общем, она где-то на завершающем этапе. На это мы будем рассчитывать, сумеют ли они к Совету министров или к концу года что-то нам предложить уже в готовом виде»,- рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Совет министров Союзного государства соберется в Бресте 13 декабря. Кроме визового вопроса, участники планируют обсудить проект Военной доктрины и отмену роуминга на территории двух стран.





