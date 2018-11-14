"Этти дети убивают, насилуют". Суд над руководством СПТУ, где избивали подростков



Обвиняемый Боровиков

Что случилось

16-летний Андрей (на фото он с матерью) оказался в больнице с переломом позвоночника. По словам подростка, травму он получил, когда его и еще пять беглецов избивали на территории училища после поимки. Андрей провел в больнице две с половиной недели. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Скриншот камеры наблюдения, предоставлен СК