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Рабочий в Жабинковском районе сорвался с высоты

15.11.2018 12:05 — Разное | UDF  
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Фото из архива БЕЛТА
Жабинковским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства травмирования мужчины на рабочем месте, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Производственную травму местный житель 1973 года рождения получил 14 ноября. Рабочий ремонтировал окно на территории молочно-товарной фермы. Находясь на высоте около пяти метров, он не удержал равновесия и упал на плиточный пол. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу в Жабинке.

Жабинковским райотделом Следственного комитета проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда. Установлено, что мужчина выполнял работы в состоянии опьянения.

 
 
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Производственную травму местный житель 1973 года рождения получил 14 ноября.
 
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