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Рабочий в Жабинковском районе сорвался с высоты
Фото из архива БЕЛТА
Производственную травму местный житель 1973 года рождения получил 14 ноября. Рабочий ремонтировал окно на территории молочно-товарной фермы. Находясь на высоте около пяти метров, он не удержал равновесия и упал на плиточный пол. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу в Жабинке.
Жабинковским райотделом Следственного комитета проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда. Установлено, что мужчина выполнял работы в состоянии опьянения.
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Производственную травму местный житель 1973 года рождения получил 14 ноября.
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