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Балет по мотивам «Ромео и Джульетты» покажут в Минске 12 февраля

15.11.2018 12:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Балет по мотивам «Ромео и Джульетты» покажут в Минске 12 февраля
Фото из открытых источников

Балет «Radio and Juliet/Quatro» - это невероятный симбиоз балета и рок-музыки, которую поставил и срежиссировал словенский хореограф Эдвард Клюг. Сюжет основан на романтической трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

С 2005 года «Radio and Juliet/Quatro» пользуется большим успехом в США, России, Италии, Бразилии, Корее, Израиле, Канаде и многих других странах. В Украине «Radio and Juliet» с первого показа завоевал любовь зрителей, а в Киеве всего за два года балет 9 раз проходил с аншлагом и под бурные овации. Шанс познакомиться с оригинальной и пронизывающей душу постановкой появился и у белорусской публики.

Балет по мотивам «Ромео и Джульетты» покажут в Минске 12 февраля
Фото: Фото из открытых источников

В балетном шоу «Radio and Juliet/Quatro» участвуют артисты «The Great Gatsby Ballet», которые уже успели покорить Европу и дважды выступали в Минске. Главную партию исполняет звезда мирового балета и единственный обладатель четырех гран-при мировых балетных конкурсов Денис Матвиенко.

Особый шарм и атмосферу балету «Radio and Juliet/Quatro»  придает музыкальная аранжировка. Всё действие на сцене проходит под лучшие песни британской рок-группы Radiohead. В спектакле используются около 11 треков, такие как «Fitter Happier», «Idioteque», «How to Disappear Completely», «Like Spinning Plates» и другие.


Балет по мотивам «Ромео и Джульетты» покажут в Минске 12 февраля
Фото: Фото из открытых источников

«Radio and Juliet/Quatro» - модернизированная постановка на классику Шекспира, где утонченный танец Джульетты, невероятная хореография Ромео, музыкальная атмосфера Radiohead, световые эффекты и видеоинсталляция перевернут представление зрителя о современной классике!

Билеты можно приобрести на сайтах kvitki.by, ticketpro.by, а также во всех кассах города.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Накануне самого романтичного праздника в году на сцене КЗ «Минск» будет представлен оригинальный и атмосферный балет «Radio and Juliet/Quatro», покоривший зрителей по всему...
 
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