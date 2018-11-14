Россия хочет установить международный пункт пропуска на границе с Беларусью

На встрече губернатора Смоленской области Алексея Островского с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического развития российского региона. Среди прочего, Алексей Островский обратил внимание, что сложная ситуация установилась на границе с Беларусью.

Губернатор отметил, что сейчас иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область. Это негативно отражается на привлечении инвестиций в регион, а также развитии туристической отрасли и международного сотрудничества.

Островский и Медведев обсудили возможность установления международного пункта пропуска «Красная горка» на территории Смоленской области. Однако даже о приблизительной дате введения его в эксплуатацию не сообщается.

Напомним, как ранее писал «АиФ», открытая много лет белорусско-российская граница была по сути закрыта россиянами для иностранцев осенью 2016 года. Так как между нашими государствами только один международный пункт пропуска в Добрушском районе Гомельской области, то гражданам третьих стран, которые пытаются выехать из Беларуси, к примеру, в Смоленскую область России, предлагается сделать крюк в несколько сотен километров.

Этот вопрос не раз поднимался на самом высоком уровне, однако уже в течение двух лет конкретных действий по его решению не предпринято. При этом с белорусской стороны контроля на границе с Россией нет и сегодня, и вводить его никто не собирается.