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В ногу со временем: примеры удачных маркетинговых коллабораций от ZENDEN

15.11.2018 12:02 — Разное | Аргументы и факты  
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В ногу со временем: примеры удачных маркетинговых коллабораций от ZENDEN
Фото из открытых источников

Это прекрасный способ перезагрузить бренд, внедрить новые идеи и получить новых лояльных клиентов. Это идеальная стратегия, усиленная ресурсами нескольких компаний и ведущая к совместному успеху. Отличные примеры удачных маркетинговых коллабораций - проекты крупного российского обувного холдинга ZENDEN.

«Современность ставит перед компаниями неизбежную задачу – коммуникация с клиентом должна быть максимально доступной, приветствуются сотрудничество брендов и цифровизация услуг, - утверждает   директор по коммуникациям ZENDEN Group Александр МИЛЫХ, спикер форума «PR-пятница». – Тренды нашего времени – скорость, простота и удобство».

Так, ZENDEN стал первым российским ретейлером, который запустил уникальный совместный проект с «Яндекс. Такси» для своих покупателей. В чем суть проекта? На сайте компании создана специальная кнопка, которая дает любому клиенту возможность просто, быстро и выгодно доехать на такси от дома до любого выбранного магазина ZENDEN.

Новый виджет максимально прост в эксплуатации. Клиенту достаточно перейти на сайт и выбрать магазин, куда он планирует ехать. Далее он использует кнопку-виджет и попадает на сайт-агрегатор заказов услуг такси. В соответствующей форме остается выбрать из списка нужный адрес магазина торговой сети. Также система указывает и начальную точку маршрута, если у нее есть доступ к геолокации пользователя. Когда два поля заполнены, остается только кликнуть по кнопке вызова и ожидать авто.

В преддверие нового учебного года компания ZENDEN совместно с крупным ритейлером одежды Sela провела акцию «Собери ребенка в школу». Родителям школьников предлагалось несколько комбинаций одежды и обуви, которые были разработаны стилистами Sela и ZENDEN к школьному сезону. В рамках проекта был создан специальный сайт-лендинг sela-zenden.ru, где можно было посмотреть готовые комплекты школьной и спортивной формы от Sela. Компания ZENDEN предлагала туфли, полуботинки, слипоны и кеды различных цветов.


В ногу со временем: примеры удачных маркетинговых коллабораций от ZENDEN
 

Философия ZENDEN — предлагать клиентам большую ценность за меньшие деньги, помогая совершать покупки по наиболее выгодным условиям. Именно поэтому компания проводит акцию «СПАСИБО от Сбербанка» совместно с крупнейшим банком России. Суть проекта проста: совершая покупки в магазинах ZENDEN по карте Сбербанка, клиенты получают бонусы и скидку до 50% суммы чека. От такой коллаборации выигрывают все: клиенты становятся более лояльными, а бренды получают охват новой аудитории.

Коммуникации уже давно переросли границы бэк-офиса. В современном мире они играют одну из главных ролей в стратегическом менеджменте компаний и помогают формировать не только имидж бренда, но и лояльность клиентов к нему. А это значит, что коммуникации напрямую влияют на прибыть и коммерческий успех. О новых инструментах и лучших коммуникативных практиках расскажет Александр Милых на своем мастер-классе «Трансформация футболом. Как и почему PR на мировом первенстве изменил бизнес-модель всей компании» в рамках международного практического форума по маркетингу и связям с общественностью “PR-пятница” 30 ноября в Минске.

Справочно:

Александр Милых - директор по коммуникациям ZENDEN GROUP. Входит в рейтинг ТОП-100 лучших PR директоров России за 2016 и 2017 год по версии издательского дома «Коммерсант». Управлял кризисными коммуникациями и отношениями с органами власти в международной корпорации General Electric. Реализовал ряд PR проектов для крупнейших российских компаний: ОАО «РЖД», «Интер РАО-Инжиниринг», ПАО «Трансконтейнер», а также проект с FIFA к Чемпионату мира по футболу 2018 в России. Управлял коммуникационной политикой и отношениями с инвесторами в крупнейшем агрохолдинге России – Группе «Черкизово».

 
Теги: Минск
 
 
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PUMA и Союзмультфильм, Kenzo и H&M, Black Star и Игорь Николаев… Коллаборации известных брендов – это новое направление в маркетинге, ставшее настоящим хитом уходящего года.
 
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