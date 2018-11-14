С 16 по 19 ноября пройдет профилактическая акция «Трезвый водитель»

В целях активизации работы по укреплению транспортной дисциплины, а также пресечения фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями с 16 по 19 ноября 2018 года проводится профилактическая акция «Трезвый водитель», сообщили в отделе ГАИ Слуцкого РОВД.

В ходе акции созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Патрулирование нарядов милиции приближено к местам объектов торговли спиртными напитками, увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы). Также личным составом в трудовых коллективах и организациях проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам профилактики пьянства, в том числе и в сфере дорожного движения.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, незамедлительно сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный).