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ГАИ Могилевской области проводит комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков

15.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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ГАИ Могилевской области проводит комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и возчиковГосавтоинспекция Могилевской области проводит комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков. Об этом корреспонденту сайта сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Кристина Котова.

До 25 ноября сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением ПДД пешеходами, велосипедистами и возчиками. Особое внимание будет уделено водителям, нарушающим правила проезда пешеходных переходов.

Кристина Котова напомнила об ответственности, которую понесут участники дорожного движения за несоблюдение Правил дорожного движения. Так, если пешеход в темное время суток переходит дорогу в неустановленном месте, штраф составит от Br24,5 до Br73,5. Те же действия, совершенные нетрезвым пешеходом, влекут наложение штрафа в размере до 5 базовых величин (до Br122,5).

Водителю, не соблюдающему правила проезда пешеходного перехода, грозит наказание от 1 до 5 базовых величин (от Br24,5 до Br122,5). За повторное нарушение в течение года штраф составит до 8 БВ.

«Осенне-зимний период характеризуются коротким световым днем. В межсезонье проблема дорожно-транспортного травматизма уязвимых участников — пешеходов, велосипедистов и возчиков — обостряется, — отметила собеседница. — В темноте водителю сложнее заметить пешехода или велосипедиста, поэтому лучше стать заметнее для водителей. Для этого необходимо использовать световозвращающие элементы (фликеры, браслеты, повязки, жилеты повышенной видимости), позволяющие увидеть человека с расстояния до 400 метров».

Всем участникам движения следует повысить свое внимание и быть предельно осторожными на дороге. Очень важно соблюдать меры безопасности — пешеходам не перебегать дорогу, провоцируя резкое торможение автомобилей, проявлять повышенное внимание при переходе дороги.

Водителям необходимо с предельным вниманием проезжать нерегулируемый пешеходный переход. «Не следует опережать, обгонять транспорт на переходе или в непосредственной близости от него. При подъезде к переходу снизьте скорость, чтобы иметь возможность остановиться при появлении человека», — подчеркнула собеседница.

Особое внимание нужно уделять несовершеннолетним и пожилым пешеходам, которые отличаются замедленной реакцией и ошибочной оценкой дорожной ситуации. «Очень важно сейчас напомнить своим близким о том, что дорога — это очень опасно, — сказала Кристина Котова. — Любая непредвиденная ситуация может обернуться трагедией. Поэтому всем участникам движения следует проявлять благоразумие и не рисковать напрасно».

За 10 месяцев текущего года на дорогах Могилевской области с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков произошло 141 ДТП, где 27 человек погибли и 122 получили травмы.

mogilev-region.gov.by

 
 
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Госавтоинспекция Могилевской области проводит комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и...
 
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